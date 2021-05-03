上周五，政府以有外傭感染變種肺炎且源頭不明為理由，突然要求全港外傭要在5月9日前完成強制病毒檢測，結果令大批外傭在難得的五一勞動節兩日連假中，也要犧牲其本已少得可憐的私人時間，到各區檢疫中心大排長龍接受檢測。勞福局局長羅致光又宣佈，會計劃把「接受認可疫苗注射」列為外傭續約時批出新工作簽證的要求之一，更稱「作為一個工作簽證嘅條件呢，我唔覺得係一個苛求，佢可以選擇唔嚟香港做」。港府的新舉措及羅致光的言論引發外傭團體及其母國外交官員的反彈；其中，菲律賓外長質疑港府只強制外傭接種新冠疫苗是帶有歧視意味，菲國駐港總領事亦認為若要實施強制接種，就應向所有在港工作的外籍人士實施，而非只針對家庭傭工。

對港府這項新措施表達關注的也不獨是外傭的母國，筆者的一位墨西哥駐港外交官友人便在社交媒體上質疑：「如果一個居港墨西哥人確診感染肺炎，是不是所有在港墨西哥人都要接受強檢？那工作和學生簽證續期呢？是否也要先打針？」可見港府的魯莽行動所影響的不單是外傭及其母國和僱主，也引起了其他居港外籍群體的擔憂。一個號稱「國際城市」的政府，做這些決策時卻絲毫不考慮受影響的外籍群體的觀感，香港國際都會光環褪色，實在其來有自。

違反科學的厚此薄彼

一個住東涌的外傭染疫，會令一個住西貢的外傭突然成為高危人士嗎？一種憑空氣作近距離傳播的病毒，何時又變得會針對某個特定族群的人士？同住東涌的大部份居民皆毋須接受檢測、打針，何以港九新界的外傭就要強檢和強制接種？政府此一「抗疫」操作，不但完全違反當下對病毒的醫學認知，更是赤裸裸的歧視。一個外傭染疫等於全港外傭高危，與當下歐美民間因疫情升溫的歧視亞裔邏輯如出一轍，但至少目前也沒有一國敢只針對其國內華人要求強檢和強制接種。而港府不時把西方國家歧視中國掛在嘴邊，到頭來自己則絲毫不介意對他人推出歧視性措施。

當然，港府官員又可能會對市民說，外傭經常在假日群聚，容易形成傳播鏈，所以是高危人士。然而，香港的闊太們也經常群聚，去年底引發全港新一波疫情的「跳舞群組」中，即有不少上流社會中人，政府當時也只是要求到過有關場所者接受檢測，可有要求全港闊太強制檢測、強制打針？港府至今仍不明白，其抗疫政策如此不受市民歡迎，並非因為被傳媒「抹黑」或是市民不信科學，而是其防疫措施往往不一致，厚此薄彼、違反科學的情況經常出現，更屢屢政治先行，以致市民根本不信政府行動是全心全意抗疫，甚至經常懷疑政府背後存有陰謀，結果令民間對官方防疫措施消極抵抗，變相令疫情更難被完全消除。

這次針對外傭的「抗疫」操作，更是完美展示林鄭的「好打得」本色。何以外傭群聚就高危，而闊太群聚又不見同等待遇？因為在林鄭以至一眾高官心中，外傭只是「no stake in the society」的一群弱勢，沒有錢又沒有權，自然只能任港府搓圓撳扁；而在他們眼中，菲律賓、印尼等只是蕞爾小國，再抗議也沒有份量，故不需要顧及他們的感受。換着是元朗的鄉紳或是祖國的權貴出現播疫群組，林鄭敢照辦煮碗提出如此針對特定族群的強制打針要求嗎？「好打得」的鐵鎚，從來只針對無權無勢的弱小者，香港人絕對不陌生吧！

林海

傳媒工作者