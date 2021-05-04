政府早前強制外傭在5月9日或之前檢測，亦擬日後續約時，要求外傭必須打疫苗，被轟是種族歧視。特首林鄭月娥今早出席行會前見記者，主動提到事件，否認是有歧視之嫌，強調強制檢測是以風險評估，而強制打針方面，已聽到外間意見，已要求勞福局再諮詢多外傭來港的地區駐港領事館首長及僱主意見，目前未有定案。

林鄭月娥在開首發言時，指本港疫情整體穩定，近3周有91宗確診，8成屬輸入，有10宗是本地源頭不明個案，有9日是沒有無源頭個案，但近3周有變種病毒在社區傳播。

研已打齊2針及相隔14日人士可調整檢疫安排

她說近日有4宗社區變種病毒個案，當中3宗均是從外地返港並已完成21日檢疫，政府就此採取更嚴厲措施，例如即時封區，未計昨日個案，已有1,600人已送往檢疫中心，她表示理解及明白會為市民帶來困擾及不便，政府會盡最大努力提供適切服務，但強調變種病毒流入社區下，不得不採取嚴厲措施，稍後亦會要求衞生防護中心細緻研究如果已完成接種兩針疫苗及已相隔14日的人士，其檢疫安排是否可以有一定調整。

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