廣播處長李百全早前下令將YouTube或Facebook等平台上載逾一年後的港台節目須下架。Facebook專頁「凱撒創作」發現，中大「通職沙龍」的YouTube頻道疑跟隨港台，近日將多條講座片段轉為「私人影片」，未能公開瀏覽，包括港大法律學系前副教授戴耀廷2015年主講片段。專頁「凱撒創作」指上周仍能看到相關片段，惟日前已經不能再瀏覽，質疑中大決定是「自我滅聲」，反問：「說好的學術自由呢？」

與民主及自由等主題有關片段變「私人影片」

《蘋果》下午瀏覽「通職沙龍」YouTube ，發現該平台最早上載已是2019年7月「A Plastic Ocean 電影放映會」的片段，2019年之前的講座片段已消失，現時該頻道只餘下24條影片。其中，以往曾上載至頻道、討論有關民主及自由等主題一系列片段已變成「私人影片」，未能瀏覽，例如 「旅行公民」創辦人兼大學講師王劍凡於2014年主講「《1984》與《美麗新世界》」、前中大教授陳健民於2013年主講的「民主的三種模式：代議、直接與審議」及港大法律學系前副教授戴耀廷於2015年主講「法治文化」等。另外，與政治相關度較低主題亦不能避免「消失」，例如中大人類學系副教授鄭詩靈於2016年主講的「愛、性與錢：一個人類學者的反思」，亦未能再於頻道瀏覽。

「中大視野」仍有保留「通職沙龍」歷年片段

大部份於頻道「消失」的影片均屬該頻道的「熱門影片」，例如王劍凡的講座片段的觀看次數達3.6萬次及陳健民主講的片段觀看次數亦達1,500次。「通職沙龍」Facebook專頁仍有上載2013年至今，部份講座所拍攝的照片，包括王劍凡及戴耀廷等人的照片，惟當專頁上列出可重溫講座片段的網址則已失效。不過，中大官方平台「中大視野」仍有保留「通職沙龍」歷年片段，陳健民等人主講的片段仍能瀏覽。

「凱撒創作」反問中大：說好的學術自由呢？

「凱撒創作」專頁提及，上周仍能於該YouTube頻道觀看2014至2018有關政治哲學的講座，惟當港台實施刪除上載逾一年後的港台節目的決定後，中大即疑跟隨相關決定，質中大決定是「自我滅聲」，反問：「說好的學術自由呢，點解del（刪除）片del得咁細聲？」

「通識沙龍」由中大「鄭承峰通識教育研究中心」所舉辦，由2006年開始，每年訂立一個主題，邀請不同領域的學者、專家擔任講者，例如2013至2014年以「價值、人生與社會」主題，邀請陳健民、王劍凡主講。

《蘋果》已就此向中大查詢，有待回覆。

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