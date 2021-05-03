【本報訊】《大公報》連日刊文指控法輪功違反港區國安法，要求取締。法輪功四名學員昨到香港仔《大公報》總部外示威，抗議該報連日刊文針對，要求撤銷文章並公開道歉。

法輪功佛學會會長梁珍昨朗讀聲明，不滿《大公報》誣衊法輪功，梁指法輪功為合法社團，《基本法》保障法輪功合法地位和信仰自由，對該報編輯部不懂香港法律感痛心 ，強調會保留訴訟權利。

促撤文及道歉

梁珍又指控被《大公報》記者長時間跟蹤，自己是守法香港普通居民，批評有關手法傷害她及其家人的私隱權，影響其正常工作和生活，對此嚴重抗議。法輪功指該報報道違背事實、煽動仇恨，要求立刻撤銷針對法輪功文章，並公開道歉。其後，法輪功學員打算向《大公報》遞交抗議信，一名職員落樓 ，但沒有回應事件，亦拒收信件。

《大公報》自上月20日，連日刊登題為「法輪功揭秘」的專題報道。上月28日一篇報道，該報記者「放蛇」進入法輪功，列出「三大罪狀」，包括長期攻擊國家和政府、煽動情緒利用民眾信任斂財和宣傳迷信偽科學。翌日《大公報》刊登題為「依法取締邪教 維護香港安寧」的社評，指「香港已有國安法，不容反中亂港勢力繼續橫行……相信法輪功在香港逍遙法外的日子也不會長了」。《大公報》截稿前未回覆。