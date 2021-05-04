屯門警察大興行動基地前年10月28日傳出不明氣體，附近居⺠要求警方交代，並在現場一帶示威，警方拘捕多名示威者。其中4人被控非法集結及管有物品意圖損毀財產等三罪，包括曾於前年參與區議會選舉的張贊華。案件今於屯門裁判法院開審，當日小隊指揮官供稱曾有示威者辱罵警員，「叫我哋去死」，並以粗口咒罵家人。控方庭上播放長達百分鐘的片段，當中有人高呼「黑警死全家」、「交代、漏氣」等字句。

高級督察趙道謙案發時為新界北總區第2梯隊小隊指揮官。他今供稱當日有人懷疑大興行動基地洩漏氣體，並鼓吹他人到上址聚集，趙遂帶隊到震寰路近屯門天主教中學巴士站附近候命。

當晚約9時35分，趙帶隊到良運街及良德街交界掃蕩，其間有約70至80名示威者四散逃離。當時有雜物堵路，路邊鐵欄被拆除，部份路面磚頭亦被崛起。趙供稱遠處有人叫囂，包括政治口號，但大多內容是辱罵警員，如「叫我哋（警員）去死」及「用粗口鬧屋企人」。

到近11時，因應良德街有店舖被縱火，趙帶隊進行第二次驅散，並在震寰路及良運街交界設立防線。趙供稱當時有約200人，大部份人身穿街坊裝或深色衫褲並戴上口罩，在防線前堵路及叫罵，亦有個別人士用雷射筆照射警方。

其間趙及其他警員多次透過擴音器及舉藍旗，警告在場人士正在參與非法集結，要求他們立即散去，否則警方會使用武力，惟現場人士未有理會。約11時38分，警方沿良運街輕鐵路軌方向進行驅散示威者，並作出拘捕行動。

控方在庭上播放近100分鐘的片段，顯示當晚有示威者聚集在良運路及兩旁的行人路上，有人高呼「黑警死全家」、「交代！漏氣！」、「阿sir你跌咗嘢呀，良心呀」、「釋放催淚彈」等字句。馬路上有磚頭、竹枝、雪糕筒、欄杆等雜物築成的路障，亦有人向天及警察防線照射雷射光束。

片段又見有人用磚頭破壞位於良德街的龍門冰室，亦有人將燃燒的雜物擲入，冰室其後著火焚燒，有旁觀者拍手歡呼。警方趕至並施放一輪催淚彈，示威者隨即四散。

4名被告依次為家庭主婦梁舜君（49歲）及朱音音（40歲）、文員張贊華（30歲）及電腦技術員盧文杰（33歲）。控罪指他們於前年10月28日在屯門良運街與良德街交界一帶，與其他不知名的人一起參與非法集結；而梁舜君、朱音音及盧文杰另被指於同日同地身處非法集結時面戴口罩，違反蒙面法；盧文杰亦另獨自面對一項管有物品意圖損壞或破壞財產罪，指他在同日同地無合理辯解下保管或控制三個士巴拿。審訊午續。

【案件編號：TMCC1953/20】

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