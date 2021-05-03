【本報訊】曾於記者會要求特首林鄭月娥「講人話」的港台節目《視點31》主持利君雅遭兩度延長試用期後，最終不獲港台續約。香港電台節目製作人員工會昨證實利君雅不獲續約，未能正式成為公務員，本月底約滿後離職。有新聞學者指，李百全上任成為港台管治分水嶺，利君雅事件更顯示傳統新聞價值已不容於政府，記者未來追查真相將更困難。

港台節目《視點31》主持利君雅原定去年10月試用期滿，但此前突遭港台重啟針對她前年7至11月期間的投訴重新調查，並兩度延長試用期120日。香港電台節目製作人員工會昨指利君雅不獲續約，未能正式成為公務員。由於利君雅第二次試用期限至本月30日，意味她將於月底離任。

港台回覆指，作為政府部門按既定機制和程序處理員工的聘任安排，不會評論個別個案。

學者：追尋真相更困難

有港台員工對利君雅不獲續約感不滿，直言管方決定影響記者工作，「對決定好失望，好打擊士氣，唔明Nabela（利君雅）做錯乜嘢唔畀做公務員，更何況之前調查已經clear（澄清）咗佢……係咪將來出去問官員critical（批評性）問題就要炒？咁記者仲點做嘢？」另有員工指利君雅事件以不獲續約結束，嚴重打擊員工士氣，擔心港台電視部首當其衝，打壓陸續有來。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟相信，利君雅對此早有心理準備，因港台一直拖延其轉任公務員安排，並形容新廣播處長李百全3月上任是港台管治分水嶺，改為以長官意志主導港台運作，放棄以媒體方式運作，「員工跟上司嘅政策去服務，唔會理下層點諗」。她稱近日港台連串動作均對員工持強硬態度，甚至連員工作品獲獎也拒絕領獎。

她認為在港台新管治作風下，新聞自由在紅線下收窄，維護傳統新聞價值的記者在架構內很難生存，「因為佢哋（政府）唔想見到以往嘅新聞自由，鍥而不捨尋找真相嘅做法」，並指其他媒體的記者面對同樣困境，追求真相日益困難，「查冊都犯官非，正路渠道堵塞，（某些新聞）唔可以喺主流上見到，可能喺網台，或者外國嘅網台」。

記協促港台交代原因

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，儘管有人認為利君雅發問過於尖銳和進取，但進取程度是因人而異，可透過內部溝通解決，並非影響去留，今次事件令外界認為政府藉不續約懲罰利君雅，有警告意味。他相信日後港台記者發問將更審慎和斟酌，「去到相當敏感、政治定性清楚嘅事件，咁樣令官方尷尬，係一個紅線」。

香港記者協會主席楊健興表示，利君雅曾在特首記者會質問官員，令官員尷尬，最終未獲公務員合約，認為港台應清晰交代原因，「唔能夠黑箱作業，否則更令人懷疑係嚟自政府高層壓力」，若高層無法交代，港台記者更擔心，「係咪去到記者會就要客客氣氣問，唔可以問尖銳問題，係咪記者應做嘅事？」

利君雅為巴基斯坦裔，香港土生土長，在浸大傳理學院主修廣播新聞，曾任now及無綫電視記者，後來加入《明報》，2017年轉職港台。她以問題尖銳見稱，前年反修例運動期間曾要求特首林鄭月娥「講人話」，被藍絲及中共喉舌狙擊，港台收到投訴，經調查後裁定不成立，但去年9月底管理層突然向利君雅表示要重啟調查，其後更延長利君雅試用期。