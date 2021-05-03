【本報訊】元朗逢吉鄉三年前曾有農地違規搭建劏房，罕有被政府充公，惟不足以令農地劏房絕迹。《蘋果》調查發現，最近新界多處均有人出租非法改建的寮屋劏房，裝修材料、風格甚至傢俬都幾乎一模一樣，更由同一人在網上宣傳及帶同「睇盤」，懷疑屬「集團式」違規發展。查冊發現，元朗至少兩處劏房建於原居民祖堂地，祖堂司理均曾任錦田鄉事委員會成員。有研究團體指鄉村「山高皇帝遠」，導致非法改建劏房圖利情況猖獗。

記者：丘庭亮

近月網上出現一批鄉郊「特色單位」的招租廣告，租金約4千至5千元不等，位置遍佈新界，由元朗逢吉鄉、水尾村、屯門紫田村，到沙頭角萊洞都有。廣告圖片可見，該些單位裝修相近，均以類似「歐松板」的環保木材鋪設牆身，「開放式廚房」亦用上同一設計的鋅盆加廚櫃，連單位中的梳化、雪櫃、地磚都一模一樣，而且該些單位的招租聯絡人均為自稱是業主的「蔡小姐」。

記者視察逢吉鄉一間出租的鐵皮屋，比對不同時間的衞星圖片，可見鐵皮屋於去年3月至11月期間曾進行翻新與加建，地政總署回覆《蘋果》時證實，該處屬舊批農地，只曾發出搭建農用建築物的批准書，地政處發現該處違反條款後，已即時撤銷批准書而發出警告信，飭令對方清拆。

翻查資料，該地段屬俗稱「阿公地」的祖堂地，土地擁有人為「鄧巡撫會」，司理為鄧漢強，他曾為錦田鄉事委員會永隆圍村代表。記者登門查詢，鄧妻應門指不清楚丈夫「太公啲嘢」，記者留下聯絡方法，惟截稿前仍無回覆。

毗鄰逢吉鄉的水尾村，有祖堂地亦出現非常相似的農地劏房，同樣於去年同期翻新，用料建築一式一樣，月租5,000元。劏房地段亦屬「鄧清樂祖」的祖堂地，司理為鄧煒賢，曾任錦田鄉事委員會祠堂村村代表。地政總署確認上址的舊批農地有未經批准的構築物，正核實它是否登記寮屋，若發現與紀錄不符，會要求對方糾正。

除了元朗，記者在網上亦發現同一位「蔡小姐」亦有出租位於沙頭角萊洞及屯門紫田村的多間劏房。其中紫田村的一間出租鐵皮屋分間作4個約100呎獨立單位；與鐵皮屋相連的地段則以圍板圍封，記者視察當日見到有人帶同寵物出入，疑同樣作居住用途。

地政總署確認紫田村的地段亦為舊批農地，會跟進調查；至於圍封位置則曾獲發短期豁免書作豉油廠，署方去年底曾接獲投訴指有人非法住用，但視察時沒有發現。

鐵皮屋所在地皮由香姓家庭成立的「弟弟有限公司」擁有，記者致電查詢惟遭對方掛線；至於圍封地段去年中由蘇蓮英以每年二十多萬元租用十年，蘇否認租地作住宅出租，聲稱「用嚟擺車咋嘛」。

團體指執管不力 罰款欠阻嚇性

記者查詢招租聯絡人蔡小姐，她全盤否認與違法劏房有關，「我唔係業主，我亦都無呢啲房屋出租」，之後拒絕回答記者提問。

本土研究社成員陳劍青指，土地執管罰則輕微，形容事件僅屬冰山一角。「私人農地違規，最多咪清拆，罰最多十萬、八萬規模。幾年後，佢個發展成本都已經可以賺返晒嚟，絕對有利可圖」，加上土地執管行動多數不會即時執行，平均3至5年才被清拆，導致劏房可繼續營運一段時間，「過程內淨係用劏房式嘅租金收入，遠遠比佢被清拆、檢控嘅成本為高。」