【本報訊】2019年區議會東區錦屏選區當選人、已退出公民黨的社工李予信，以86票之差擊敗民建聯洪志傑。洪早前入稟高院提出選舉呈請，指由投票結束至點票之前，他的選舉監票人被趕離場，無法監察站內票箱、封票及運送狀況；而票站主任公佈投票最後一小時派出票數，比閉路電視拍到的人數有逾100票出入，認為選舉過程中存在重大不當，要求法庭宣佈李非妥為當選。案件昨開審。

呈請人洪志傑，答辯人包括涉及47人初選案、剛於上月廿二日獲准保釋的李予信，及公佈李當選的選舉主任陳尚文。已有三屆參選區議會經驗的洪志傑庭上供稱，對選舉投票、點票程序及區議會選舉指引等有「大致上認識」，但他同時自稱是「卑微嘅候選人」，並謂：「我哋畀佢哋趕出嚟，何來公義？」

同行男子擋駕阻記者

洪指，當晚他在投票結束後於11時10分到達票站外，惟票站主任張偉祺稱「全部唔入得」，至11時45分才能進入，但他沒投訴。洪的監票人蔡嘉獎則稱，當晚在投票最後一小時紀錄進入票站的人數，顯示該小時內有不超過250人進內，後半小時更少於30人，惟他已將紀錄棄掉。票站主任公佈最後一小時派出455票。

洪志傑身邊一名男子中午休庭期間多番阻撓記者拍照，稱「唔知你哋有乜嘢企圖」，及後更反拍記者，揚言：「睇下等陣會點！」

案件編號：HCAL3852/19