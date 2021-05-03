【本報訊】醫管局研討大會去年因本港爆發疫情一度停辦，今年則於疫情反覆之際如期復辦。場內實施社交距離措施，座位之間相隔約1.5米距離。身為特首的林鄭月娥卻未有以身作則，出席開幕典禮時有別於其他講者，約10分鐘的致辭中未有戴上口罩。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯估計講台與座位應有一定距離，但觀感上顯示出林鄭「想用打疫苗代替所有嘢，但就算打咗疫苗，都唔係100%（可以預防感染）」，反問是否接種疫苗後便毋須佩戴口罩。

翻查資料，林鄭月娥並非首次在公開場合不戴口罩，上月初在記者會公佈將推出「疫苗氣泡」時，同場的四位司長及署長均佩戴口罩，僅林鄭月娥一人沒有佩戴。

特首辦辯稱與他人有距離

醫院管理局發言人回覆本報查詢，指非常重視今年研討大會的感染控制安排，故今年在場出席大會的參加者，由過去約數千人減至400人以內，座位及與舞台亦有適當距離，若台上嘉賓發言期間與其他在場人士保持適當距離，可以選擇在發言時暫時不佩戴口罩，並於發言完畢後重新佩戴。

特首辦指知悉醫管局已在研討大會落實多項感染控制安排，講者發言時跟其他在場人士有相當距離，而且大會會定時清潔，因此可讓嘉賓選擇發言時暫時不戴口罩。