今年已經是第二年無法在維園舉行燭光悼念晚會，矗立在港大的國殤之柱也危在旦夕。林鄭上星期回應支聯會口號「結束一黨專政」是否違反國安法，她表示香港是法治社會，政府會依法辦事，作為特首很難在此講出個別個案到底合法還是不合法。她同時指出尊重國家的執政黨是我們的立場，並重申對於「不尊重」到了哪一個地步就會違法，須視乎法律、證據、行為等因素。其實，不用左閃右避了，林鄭的立場是大老爺隨時可以取締支聯會。結束一黨專政如果只是言論立場，本身並不違法，維園燭光悼念是和平集會，更不會違法。甚麼叫做尊重？甚麼叫做不尊重？這是政治，不是法治！

加劇本土意識

表面看支聯會是六四民運的延伸，是北京眼中釘，除之而後快，但看深入一點，支聯會是中華民族主義在香港的代表，也是中共與香港反對派之間僅存的一點共識，若果連這共識也除去，往後的分離意識發展更快。香港這些年的本土年輕人政治力量，早對支聯會「中華膠」看不順眼，希望拆支聯會「大台」。去年維園大台消失，已聽不到平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國四大口號，取而代之是唱榮光及喊港獨口號。支聯會一代是70年代學運、中文運動、保釣運動這條路走下來的，他們對中共的批評，是在中華民族主義的框架下，忽視香港的主體性。何俊仁憶述華叔在1997年主權移交時說民主派要有在野20年的準備，原因不是中共走數拒絕民主化，而是他深信香港與中國大陸是命運共同體：「中國冇民主，香港冇希望。」司徒華是祈盼1997之後廿年，中國民主化，那時香港民主派才有機會執政，主體是中國民主化。

如今中共擴大打擊面，不容和理非民主派及支聯會存在，客觀效果是拆掉了「中華民族主義」這個台，支聯會這些中華民族主義者，在中共眼中也成為國家的敵人，無差別拘捕起訴羈押判刑。楊森、何俊仁、李卓人一代已經不會回頭，也不能回頭，只會繼續走下去，進入牢獄之中。但對其他普羅大眾而言，如果言論上表達「建設民主中國、結束一黨專政」也是罪，唯一選擇是噤聲，但同時會更進一步疏離中國，不只是中共，而是中國的一切。中共以為只要加強國安、公民、歷史教育，三管齊下就足以扭轉，我認為結果剛好相反，用落後的黨八股制訂教科書，學生真的會相信嗎？他們是生活在互聯網革命Google大神維基聖經的時代，看見黨媒借印度疫情抽水的新聞，再上堂聽到的黨八股，他們只會更加厭惡這些政治教育內容。

從2014年開始，中共一直將分離意識加柴添火，越煲越滾，看來，還有人認為不夠柴火！

劉細良

時事評論員