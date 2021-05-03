【本報訊】47名參加初選民主派人士被控國安法下串謀顛覆國家政權罪，僅11人獲保釋。其中還柙在赤柱監獄的長毛梁國雄昨午到明愛醫院覆診，他日前透過facebook發文，就五一勞動節表示慨嘆，認為政府反對五一遊行是以防疫為名，打壓為實。范國威則繼續以畫作表心意，昨在fb帶來自畫像，向支持者展示近況。

梁國雄昨午由懲教署人員押解、腰纏鎖鏈及鎖上手銬，現身明愛醫院三樓內科門診。市民江小姐見到梁進入診症室，逗留十多分鐘後被押走，未幾醫生出來找其蹤影，梁再被帶入診症室，數分鐘後離開往藥房取藥。有在場候診人士向梁點頭問好，他亦點頭微笑示意。江覺得梁「瘦咗好多」，希望他在獄中撐住。

社民連主席黃浩銘指，梁國雄早前經歷47子馬拉松聆訊，不支暈倒送院，昨需覆診。梁國雄日前亦就勞動節發表感想，指去年政府以防疫為藉口，即使職工盟提出「四人一組」方案，警方仍然拒絕批准五一遊行，一年過去，現在宗教儀式、婚禮可放寬人數，惟獨請願示威權仍然限制四人，「明明白白告訴港人，防疫為名，打壓為實」。

喜愛畫畫的范國威，繼日前帶來素描畫作「隔着玻璃手印手」，昨再透過fb上載一幅自畫像素描，皆因有街坊知道他沒有剃鬚，希望能一窺他的新形象，范隨即回應支持者的願望。

張劍虹及黎智英兩子續保

此外，去年8月，警方以涉嫌違反國安法、串謀欺詐等罪名，高調拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及多名壹傳媒高層，並動員逾200警力到《蘋果日報》大樓搜證。壹傳媒行政總裁張劍虹、兩名兒子黎見恩及黎耀恩昨分別到警署報到，均獲准續保離開，8月再報到。