【本報訊】「匪」聲中港澳三地的內地「韋家幫」爆竊集團，前晚潛入屯門藍地一村屋爆竊，遭家傭發現通知外出的男戶主報警。大批警員趕赴圍捕遇反抗，有賊人揮舞伸縮棍襲警，亦有賊人駕車圖撞警突圍，警員兩度拔槍示警，拘捕三賊，另一賊逃去無蹤。警方起回約23萬元財物，證實該集團涉及兩日內另外三宗爆竊案。

被捕三名疑犯，兩人姓韋（38歲及40歲）是非法入境者，由廣西偷渡來港僅數日，負責入屋爆竊。另一姓余（39歲）港男負責踩線、尋找目標單位及接應。三人涉爆竊、襲警、非法入境及協助及教唆非法入境者罪名被捕。在逃一名同黨約30至40歲，身高約1.7米，身材健壯，案發時穿黑衣及長褲，持伸縮棍。

一賊在逃 集團另涉三竊案

現場在藍地五柳路美林閣一間村屋，前晚約9時三賊爬渠撬開一樓廚窗潛入搜掠，家傭聞異響覺可疑，遂致電外出男戶主，他連忙透過手機軟件查看住宅閉路電視，發現三漢潛入遂報警。

其後大批警員掩至，兩賊爬窗逃走，一賊揮棍擊傷警員，警長拔槍示警，賊人轉身逃去。同時另一賊人跳上接應私家車逃走，警方在距案發現場數十米一間士多外將車截停，司機企圖開車撞開警員突圍，警員拔槍示警，司機最終停車被捕。在乘客位的賊人跳車逃走，途中把路邊單車扔向尾隨警員，一名警員閃躲不及受傷，但最終被追截約300米後遭制服。其後警方在村屋儲物房發現並拘捕另一名匿藏賊人。

警方在三賊身上和背囊起回全部失物，包括約兩萬元現金、約值21萬元金器首飾，並撿獲鐵筆、螺絲批等爆竊工具。警方相信搗破一個爆竊集團，拘捕骨幹成員，不排除有更多人被捕，由屯門警區重案組跟進。

警方表示該爆竊集團另涉三宗爆竊案，首兩宗本月1日發生，元朗錦上路兩村屋被爆竊，損失逾34萬元現金首飾。第三宗發生於他們被捕前約一小時，他們嘗試爆竊屯門康寶路村屋但被戶主發現，空手離開。

來自廣西東蘭縣的韋家幫是內地極具規模爆竊集團，成員多達500人，90年代起橫行廣東及廣西，2014年後殺入港澳，專門爆竊豪宅及獨立屋，因盛產「飛天蠄蟧」而聞名。本報數年前獲得一張記錄韋家幫懷疑踩線目標的「踩線紙」，目標包括李澤楷在石澳的超級木屋寓所，以及劉德華何文田加多利山豪宅等。