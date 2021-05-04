早前政府擬以接種疫苗為外傭續約申請工作簽證的條件，勞福局長一句「佢可以選擇唔喺香港做嘢」，引起社會非議；特首林鄭月娥今早（4日）就事件解畫時則指，政府目前未有定案，已要求局方再諮詢意見。有移工團體指，林鄭今日極其量只是口頭上暫緩方案，難保日後會重推外傭強制打針，又反駁林鄭講法，指政府針對外傭的做法正正就是歧視。

早前兩名確診外傭被驗出感染變種病毒，政府其後要求全港37萬名外傭強制檢測，並擬規定外傭續約及申請工作簽證時，須接種疫苗。印尼移工協會創辦人、國際移工聯盟主席Eni Lestar接受《蘋果》訪問時指，林鄭今早單憑口講暫緩方案並不足夠，要求政府發出官方聲明，承諾撤回有關做法。

斥港府「只自行決定他們所認為最好的」

對於林鄭否認政府做法涉歧視，Eni指早前有餐廳、酒店、健身室出現確診患者時，政府並沒有要求所有涉事者打疫苗，反問為何有2名外傭確診時，政府卻要求全港37萬名外傭打疫苗，更擬規定不從者不獲發簽證，認為做法正正反映政府歧視外傭。

Eni批評，港府於今次事件上完全沒有提供討論空間，「沒有諮詢我們、甚至領事館，只自行決定他們所認為最好的」。她指，認識不少本身有身體問題的外傭，非常擔心接種疫苗後會有副作用，更有人質疑當僱主都未有打針時，如何說服外傭接種，「你都唔打點解我要打？」

僱主協會：不同意「唔（接）種唔畀續約」

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則指，疫苗面世至今僅很短時間，明白會有年紀較大，或有健康問題外傭不願接種疫苗，故不同意「唔（接）種唔畀續約」的做法。她表示，歡迎政府再討論外傭打針方案，認為做法對外傭較友善，又建議政府可要求外傭續約前做病毒測試，以較「人情」方式取代強制打針。

本報已就事件向菲律賓及印尼駐港總領事館查詢，暫未獲回覆。

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