5歲女童Z遭虐待致死一案，女童的親父及繼母早前被裁定謀殺罪成，繼母的母親亦被裁定忽略Z及X。法官黃崇厚就謀殺罪判處父母終身監禁，另兩人承認的殘暴對待兒童罪則判囚9年半，與謀殺罪刑期同期執行，而繼母母親則判監5年。律政司今回覆查詢指，繼母已就其謀殺罪定罪申請上訴許可，並就其殘暴對待兒童罪的刑期提出上訴；至於繼母母親亦就其定罪及刑罰申請上訴。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及其8歲胞兄X的親父與繼母（同為30歲）均否認謀殺Z。父母於開審前承認殘暴對待兩童，法官就此判兩人入獄9年半，與謀殺罪的終身監禁刑罰同期執行。第三被告（57歲）為繼母母親，被控四項虐兒罪，最終被裁定忽略X及Z罪成。

法官判刑時指，同類案件中有如此嚴重案情的案件並不常見，又指繼母及親父對兩童施以極度殘酷的對待。而三名涉案兒童中，繼母的親女毫無損傷，只有X及Z被針對，二人大範圍傷勢嚴重，痛苦事件持續5個月。

案中繼母及親父蓄意隱瞞兩童的傷勢，又向校方作虛假陳述。兩童明顯需要求醫，繼母及親父卻沒有如此做，亦沒有提供妥當的醫療照顧。兩被告上述行為是出於自私動機，希望可逃避自己做錯事引致的法律後果。

至於繼母母親即第三被告，她雖曾建議另外兩名5被告帶兩童求醫，她卻沒有如此做，仍屬嚴重忽略，亦是出於自私的理由。法官認為，第三被告的做法是默許及許可繼母及親父的行為， 此為她的主要刑責。法官慨嘆，第三被告是唯一可向兩童施以援手的人；兩童如此年幼，第三被告對他們而言是唯一希望，她卻出於自私，沒有作出正確的選擇。

【案件編號：HCCC28、29/20】

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