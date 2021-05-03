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因參加去年初選結果被政權控以「串謀顛覆國家政權罪」嘅民主派人士，仲有36人至今繼續被還柙，案件將會喺今個月底再提堂，換言之，佢哋唔經唔覺會被未審先囚起碼三個月，當中有人仲身負其他控罪，例如民主黨尹兆堅更身負11條控罪，估計最終需要花上過千萬訟費，佢嘅fb專頁管理人噚日就呼籲公眾訂閱尹兆堅嘅Patreon以表支持。

尹兆堅fb專頁管理人話，為阿尹預備緊法律文件同陳情書，因要列出所有控罪畀法官參考，一數先知原來對方孭下孭下，已經孭咗11條控罪，絕對係「嚇咗一跳」，而涉及嘅控罪，包括2018年同黨友林卓廷就立法會二讀一地兩檢條例草案時，尹兆堅被控妨礙立法會人員執行職務同普通襲擊，之後喺修訂《逃犯條例》、《國歌法》、《蒙面法》同港區國安法等接踵而來，尹兆堅未退縮繼續抗爭，令佢被加控藐視罪、干預立法會人員罪等。

不過尹兆堅嘅選擇係拒絕認命，繼續喺議會同街頭做應做之事，之但係打官司要「燒錢」又係好實際嘅，所以公眾除咗寫信旁聽嘅支持行動外，相信亦需要訂閱尹兆堅嘅Patreon，有錢出錢幫輕佢隨時過千萬訟費，最少等佢喺被囚日子，身在高牆內唔需要咁擔心。

李八方