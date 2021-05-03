【本報訊】建制派議員全力配合下，立法會上月17日至昨日的約半個月內，僅用10天開了12節會，即極速完成審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》， 政府料可如期在本月26日立法會恢復二讀。政制及內地事務局局長曾國衞會後向主持會議的廖長江抱拳致謝， 政制局常秘鄧忍光及首席助理秘書長楊樂詩更一度向廖鞠躬。

料5.26恢復二讀

立法會昨午開會審議政府就選舉修例提出的修正案，包括在本地法例中明確訂立特區政府須就資格審查委員會的組成向中央人民政府「備案」的要求。多名建制派議員問到向中央人民政府備案的意思是否包含「批准」，還是只是「得個知字」，律政司高級助理法律草擬專員施俊輝指「備案」並無涉及「批准」意思，律政司署理律政專員（特別職務）梅基發指，「中央人民政府」是指「國務院」，又指參考現時《基本法》條文，「備案」與「批准」的意思明顯有別，「備案」並無「批准」的意思，「純粹係作為紀錄」。

政府繼早前按建制派議員要求，訂明如地方選區及功能界別獲有效提名候選人在提名期結束後但在選舉投票日前逝世或遭DQ，有關選舉程序不會終止，昨再提出修正案訂明如獲有效提名候選人選舉當日在選舉投票結束前逝世或遭DQ，有關選舉程序亦不會終止。發問議員寥寥可數，廖長江召開會議一個多小時後即小休，稱要讓議員再研究政府是否已提出足夠修正案，復會後廖宣佈委員會已完成審議。

曾國衞會上表示，期望本月26日即就該草案在立法會恢復二讀，希望草案能盡快獲三讀通過，以便盡快展開幾場重要選舉。