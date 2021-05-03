美國國務卿布林肯抵達倫敦參與七大工業國集團（G7）外長會議前，接受美國媒體訪問，指中國最近在海外變得更具侵略性，行徑越趨敵對，有能力破壞及挑戰世界秩序。他昨與日本外相會面時同意在處理中國議題時加強合作，確保台海和平。另外，新西蘭總理阿德恩重申，非常關注維吾爾人人權、香港人民自由及中國人權問題，形容新西蘭與中國存在分歧，但雙方仍會在抗疫等議題繼續合作。

布林肯出席會議前接受美國哥倫比亞廣播公司「60分鐘時事雜誌」訪問，被問到美國會否與中國走向軍事衝突，布林肯表示如果朝着該方向發展，都會違反美中利益。但他同時指出中國過去幾年的表現對國外更具侵略性是事實。

七國集團外長會議周一（3日）起一連三日舉行，這是接近兩年後，G7外長再次面對面會議。共同社昨報道，布林肯與日本外相茂木敏充會面時同意，在處理有關中國的議題時加強合作，並再次確認維持台海穩定與和平的重要性。

新西蘭關注香港人權問題

英國外相藍韜文早前表示，會議舉行期間將會與布林肯討論貿易、中國及俄羅斯等議題。藍韜文表示，期望與中國建立建設性關係，但在有關竊取知識產權、支持香港及新疆維護人權方面，英國有清晰的價值觀。

另外，新西蘭總理阿德恩昨出席一個中國商業峯會時，重申非常關注維吾爾人人權、香港人民自由等人權問題，形容新西蘭與中國存在分歧，但雙方仍會在抗疫、貿易、環保及氣候變化等議題繼續合作。阿德恩指新西蘭是開放、多元、民主的國家，會堅守核心價值，「作為一個政府，我們亦曾就香港人的權利、自由和自治的不利發展發聲」。

哥倫比亞廣播公司/路透社