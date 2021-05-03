【本報訊】沙田濾水廠替更保安2018年被發現陳屍濾水廠，頭部幾近被斬甩。警方事後拘捕死者同事，控以謀殺罪，案件昨於高等法院開審。控方讀出案情，指案發前被告與剛入職的死者發生爭執，被告決定教訓死者，遂出拳打他。死者報警求助，被告一怒之下從儲物櫃取出菜刀砍他，其間大喊：「剁X死你！」死者當場斃命，事後被告報警自首。

被告章美德（61歲）被控於2018日8月5日在大圍徑口路沙田濾水廠保安亭內謀殺吳崇禧（60歲）。根據控方開案陳詞，被告自2014年入職，死者則於案發前數日入職。

曾高喊「剁X死你」

案發當晚，死者及被告一同返夜更時，被告於保安亭三度拳打死者，包括背部、腹部與右眼。死者遂報警召救護車，被告見狀，從個人儲物櫃中取出菜刀。

此時死者再次報警求救，電話紀錄顯示，當時有男聲大喊：「剁X死你！剁X死你！」被告憤而以菜刀砍死者的頭及後頸。救護員到場後證實死者當場斃命。警員拘捕被告，被告於警誡下承認殺死死者，並指兩人數日前已出現爭執，案發當日決定拳打死者以教訓他，但死者揚言要報警，被告一怒之下砍死對方，但原意只是想砍傷他。

案件編號：HCCC71/19