【本報訊】首宗變種病毒個案即29歲印裔男4月9日進入社區後，至今本港出現六宗變種病毒個案，但傳播鏈仍然成謎。政府昨晚首次公佈，印裔男、其女友及居於東涌的菲傭上月11日均曾到東薈城，而且印裔男與女友曾光顧東涌一食肆，但未有交代該菲傭是否也曾光顧同一食肆，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，若三人沒有光顧同一食肆，令人擔心是否仍有其他隱形傳播鏈。他又指衞生防護中心未解釋為何約半個月後才發現印裔男與女友曾到東薈城，需交代是否有人不合作提供資料。

何栢良轟外防四重錯

日前港大及理大均證實，居於佐敦伯嘉士大廈的印裔男與東涌菲傭基因排序一樣，但按之前政府公佈兩人的行蹤沒重叠。惟政府昨晚突然公佈，印裔男、其女友及該菲傭均曾於4月11日到東薈城，印裔男及女友曾光顧海堤灣畔地下Curry Lounge，但未有指該菲傭曾否光顧該食肆。

何表示，若三人均有光顧該食肆，或可建立傳播鏈，否則未解釋到菲傭的確切傳播途徑，必須繼續調查，因可能是環境污染或仍有其他隱形病人未被發現。

政府昨晚公佈居於美園大廈的帶變種病毒病人乘搭UK6395於4月4日從印度抵港，該航班有逾50人確診。何表示必須調查病人感染源頭，如是否酒店內有傳播鏈或採樣問題。該病人完成檢疫後到伊院求診，檢測呈陰性，相信病情是「水尾」。

何又狠批港府防疫「四宗罪」，包括太遲禁飛、檢疫個案有漏洞、採樣檢測出問題、檢疫人士於酒店之間互相傳播，終致病毒流出社區。他指如果政府之前已肯為上月所有曾入住檢疫酒店的人做抗體測試，或規定檢疫人士完成檢疫前做抗體測試，便有機會及早找出美園大廈個案，也可減少變種病毒在社區擴散風險。

政府專家顧問許樹昌表示，據他了解衞生防護中心相信患者是來港前已感染，屬輸入個案；患者於酒店檢疫期間未能檢測到呈陽性，可能是採樣不好有關。患者入院後抗體檢測便呈陽性，即最少10日前病發。