雙眼總是笑咪咪的「姨婆」，雖已年屆65歲，但說話仍中氣十足，豪邁、大聲。這開朗的性格，或是20多年來照顧智障兒磨練出來。陰差陽錯下，她曾將姨甥孫送入康橋之家，惟心裡掛念不捨，經常往康橋跑。眼見衞生惡劣、人手不足，「起身漱口都冇，擠唔到牙膏」，最終還是將他帶回家，循循善誘地教導和訓練。她不是母親，但做得比母親更多。

現年21歲的彥仔，出世不久就被確診小胖威利症，及後診斷為輕度智障，其後一直隨姨婆生活，「媽媽後生唔接受，我覺得無所謂，我湊。」

彥仔於11、12歲時曾入住康橋之家的前身沐恩之家，與子駿入住時年齡相約。姨婆憶述院舍當時的環境，「個廁所好恐怖，污糟、黑鼆鼆，啱啱院舍又沖緊涼，好擠迫，冇人理」。當時的主管說「慢慢傾」，又遊說彥仔入住二樓的女子院舍，姨婆參觀二樓後認為女子院舍尚算整潔，所以答應。

清潔餵飯派藥全由女院友負責

姨婆起初萬般不捨，經常往康橋跑，「員工冇做嘢，全部叫女仔（女院友）做嘢」，由掃地、抹地、洗衫、煮飯、餵飯，全是女院友一腳踢。彥仔的房間則無人收拾，「餵食飯好似倒水咁」，就算派藥都是院友負責。

後來院舍要求彥仔調往三樓男院友宿舍，職員揚言「放心冇人蝦到佢，會教佢讀書」。惟姨婆視察後床位後，發現床底一片狼藉，前後左右的院友都是行動不便，心想「梗係冇人蝦喇」。當晚隨即將彥仔帶回家；縱使已繳交三個月院費，最終住了不足一個月便離開。

姨婆謂：「呢啲仔係要非常專業去湊，（員工）冇專業、冇耐性。」她不期望彥仔在院舍住到「肥肥白白」，但基本三餐，漱口、清潔等是基本要求。彥仔曾謂：「起身漱口都冇，擠唔到牙膏」。

與其他智障兒的媽媽心態一樣，一方面希望彥仔有良好的院舍照顧，但另一方面又希望彥仔陪在自己身邊多一點時間。由於姨婆不是彥仔的父母，彥仔曾獲派資助院舍，但姨婆認為：「我覺得肥仔（彥仔）唔係差得咁緊要，冇理由咁早畀佢入去。」故她拒絕宿位，改為替彥仔申請庇護工作，希望他可學習工作，與人相處。

姨婆嘆謂：唔知邊個走先，我梗係望佢走先

照顧彥仔20多年，被問到對彥仔最大的心願是甚麼，姨婆沉思一會兒後說「獨立，可以自己幫到自己做嘢，唔好要求佢太高」，例如自己刷牙等，惟彥仔至今仍未能獨自做到。

姨婆續說：「希望佢去到一個做到自己嘢，唔使啲人話佢，想教導佢好啲……」言及至此，一直表現開朗樂觀的姨婆感觸落淚，哽咽謂：「都係唔好諗咁長遠，我哋啲媽媽呢，諗得太長遠，就真係好驚，我真係唔識講。」最卑微的心願，是希望彥仔可以繼續開心，快樂成長。

姨婆透露，彥仔的病令他不會長命，壽命大概只有30歲。姨婆喃喃自語計算，「佢而家21，我65歲，咁我到時75歲，唔知邊個走先，我梗係望佢走先」，說畢忍不住大笑。

外人眼中，姨婆把不是親生兒子的彥仔照顧得無微不至，惟在姨婆眼中，「唔係照顧，互相扶持，你幫下我，我幫下你」。姨婆透露雙腿的功能大不如前，有時傷風感冒，彥仔見狀會表示「等我來、等我做喇，你好痛呀」。她只希望兩人可以一路互相扶持走下去。

過來人稱院舍不能滿足後生院友社交生活需要

另一名與康橋之家有淵源的林女士，約於8年前曾入住與康橋之家同集團的沐恩之家。當時50歲出頭的她有精神問題，不過仍能打理日常生活，還不時被職員委託幫忙工作。

談及兩年多院舍體驗，她形容與死因庭描述的康橋之家情況「冇分別」，院友按照男女和精神能力分成三區，職員人手不足，試過有一名女工請假，餘下一個女工要看管過百名院友。

林女士指，有時職員會請她幫忙「睇頭睇尾」，聽聽電話，看閉路電視，回應門鐘，也曾委託她順便帶情況穩定的院友覆診，她還試過到康橋之家幫忙。院舍間中有人突然發病，學過急救的林女士會幫手施救。

參與政策倡議的林女士指出，其他地區有「去院舍化」的政策觀念，「聽到院舍都怕啦」，「尤其是出咗咁多新聞，邊個仲想住呀？住都係無可奈何，冇人理佢嗰啲」；反觀香港比較落後，建議研究鄰里照顧的資源。

林解釋，無論政府提供幾多津貼，院舍始終不及在社區或家中生活自由自在，再者跟家人分隔，「俾其他人去照顧，佢哋有冇咁仆心仆命為你？一定係冇咁好嘅，佢哋打份工」。林又指，院舍生活無所事事又充滿規管，不能滿足後生院友的社交生活需要。

另一方面，私家院舍經營為了謀利，當收費有限，「你想院舍畀到咩供應畀你？」相比之下，政府津貼的院舍條件好得多，「入到津院，仲開心過中六合彩囉」。可惜在公平輪候機制下，總有人畢生都得不到機會。

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