自4月9日首宗變種COVID-19個案殺入社區，至今社區發現6宗變種病毒個案，但傳播鏈仍成謎。政府早前強制全港外傭檢測，卻引來菲國外長質疑歧視。除了引發外交風波之外，檢測承辦商的壓力亦非常大。負責運作採樣站的相達生物科技董事長招彥燾今早在港台節目表示，須安排2成員工加班應付，並估計最遲在下周二（11日），所有外傭都會有強制檢測結果。

招透露，現時相達每日可以處理約2萬個樣本，一直亦有招聘人手及擴充，認為長遠而言，承辦商檢測能力會越來越高，但他亦坦言近日檢測量高，承辦商在緊張及高壓環境下，可能會出錯，惟有盡量減低出錯機會。招又強調所有採樣員都是專業醫護人士，公司亦會確保採樣速度不能太趕，提醒員工不要馬虎了事。

籲政府審視配套措施 勿一刀切「唔打針就離開香港」

平機會主席朱敏健表示，昨日就外傭強制檢測收到不同團體或個人向平機會提出「訴求或表述」，朱稱已有同事跟進個案，「有關投訴內容我唔評論」，但重申在法律基礎上「任何保障公眾健康措施」如果有合理的必要性，即使造成差別待遇亦可獲豁免，亦不會干犯《殘疾歧視條例》，但他強調並非所有防疫措施都是合理而必要。

朱敏健認為，政府制訂措施時應仔細研究執行上的細節，並加強相關配套措施，而非極端地一刀切「唔打針就離開香港」，即使外傭表示不願接種疫苗，亦要提供一個公平合理的機會讓其表述原因及具體情況，「無論傭主、中介定政府，都要審視吓點解佢會咁講」。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，政府強制外傭檢測，並要求他們來港或續約時需接種疫苗，是工種需要而非歧視。她又表示明白政府要求外傭強制檢測是想保護外傭及令傭主安心，雖普遍傭主表示歡迎，惟期望可改善安排，避免大量外傭聚集增加傳播風險，建議延長外傭檢測期限。

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