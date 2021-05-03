直資中學昨（3日）向教育局交畢取錄名單後便不再收生；小學須於明天（5日）將中一派位選擇學校表格送交教育局。儘管今年移民潮掀起學校「音樂椅」效應大，不過《蘋果》訪問了其中3區的校長分析當區形勢，均認同趁亂勢太進取選校未必如願，指傳統名校的競爭未必受適齡學童減少影響；而所謂3個「Banding」的中學按區情不同，學額分佈不一的情況下，均影響各組別學生向上流動。

記者 羅惠儀

浸信會天虹小學去年在自行分配學位階段少於30%學生獲甄選為正取生，今年已躍升40%，另有學生獲新辦直資、國際學校取錄。該校轉型為「Happy School」後，吸納不少跨區學生，今屆畢業生約90多人，當中申請跨網有43名學生，涉及沙田、葵涌、北區、荃灣、深水埗等校網，校方須特別為這班學生重新計劃選校策略。

黃大仙：男女生選校有別

中學並沒有所謂「Banding」，坊間一直靠估計各中學收取多少某個組別學生而釐定學校等級。黃大仙區預計適齡學童約2,500名（未計算跨區學童及已自行階段獲取學位的30%學生），中一學額有2,750個。

負責升學輔導的天虹小學教務主任謝佩盈分析，當區估計屬 Band 1英中學額有366個，而女校學額約70多個；反之Band 2中學最少，只有261個學額，當中有兩間男校；Band 3中學則有9間共481個學額。「不過，今年Band 3的同學，反而會建議首志願進取一點揀Band 2尾，男生可選男校。」她補充，今年形勢有利Band 3學生選校，好像新辦直資中學同時考慮學生成績以外的能力，無疑增加流動機會。

該區Band 3中學確實面對收生壓力，近年致力改革，有中學發展科研探究課程而成功轉型；亦有屬職業導向型，初中已跟學生做生涯規劃發展個人志向。「Band 1、Band 2學生很清晰以成績主導（選校），反而我們Band 3學生有想法，未必在讀書，自願揀第三組別學校，是該校有適合自己的興趣發展。」

天虹小學副校長梁淑璧表示，就算學童人口浮動，由於該區較少Band 2中學，因此並不建議第一組別學生首三志願填最受歡迎學校，「九龍城區相對多Band 1中學，可以首三志願也填Band 1；但我們不可以，最多是首志願揀，第二志願要填Band 2。」

現實總有例外。她笑道每年也力勸Band 1女生選女校不果：「近年情況越來越嚴重。家長想，小朋友不想，寧選Band 2受歡迎男女校……我想因為青春期緣故吧！」

油尖旺：Band 2學生跨區選Band 1

油尖旺區屬受歡迎的中學校區之一，隸屬該區的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀指，當區中學學額約2,000個，將參與派位的學童約1,900名，數字仍未包括轉讀其他類型學校以及移民的學童。「9月至今，我們約有30多名學生退學，較過去多了6、7個。因為我們家長不少來自中產，一直也有移民個案。今年則有小部份轉讀國際學校銜接其他學制。」

惟當區Band 2中學較其他兩組學額少，競爭劇烈，因此，該校估計屬「Band 2、Band 3頭」學生，但全港學生水平卻高一級，屬於「踩界」類別，校方會建議學生跨區選住所校網，包括叩門，選前一個組別中學。「不過都要考慮學生是否適合，有些Band 2學生英文好叻，但數理、常識低分，令他們不入Band 1，因此我們都會建議他們跨區選某些Band 1。」她補充，過去試過不少Band 2學生派入某些Band 1學校，大有機會因隨機號碼前的關係。

觀塘：家長群傾向傳統名校

觀塘區學校聯會副主席兼迦密梁省德學校校長李小娟表示，與區內校長了解過，移民潮對學生流失影響不大：「每間學校都有學生移民，或選擇留在內地，卻未至於很多，亦不集中在升中，學校沒有這個憂慮。」

她不諱言，區內直資中、小學較過去面對收生壓力，但以屋村校為例，家長目標明確，傾向區內傳統學校：「除非家長安排子女將來外國升學，不想（有）太大讀書壓力，否則區內家長都是跟傳統升學路。」

該區中學學額接近4,000，與適齡學童相若，當中仍未計算跨區、選直資等人口流動；區內有9間Band 1中學，包括他區借位，估計約786學額，約5、6名學生爭一學額：「以往學額欠約500至600個，今年只欠250個左右，人口是寬鬆了，但選校宜審慎樂觀。Band 2頭的學生，首志願可選次受歡迎Band 1，可進取些少。」

區內3個組別的中學學額相若，受疫情影響，中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）仍源用2016至2018年數據，她指反有利校方按呈分試成績及過往畢業生派位表現等，推測學生的成績組別，因此幫助「踩界」（即兩組別之間）學生選校更準繩。

本年度中學學位分配辦法派位結果（包括自行分配學位及統一派位結果）將於7月6日公佈。

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