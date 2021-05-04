47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，包括被還押在赤柱監獄的民主黨林卓廷，他的Facebook小編今日（4日）晚上發文指，林卓廷早前在15分鐘的會面時間中，向小編憶述與「老婆嘅相識同埋結合嘅經過」，感激老婆多年來與他「捱過巨浪與暗湧」，更藉拍拖紀念日向老婆隔空送上情詩，感謝她多年來的不離不棄，寄語「喺重聚之日，必定會再緊牽你手」。

林卓廷的Facebook小編在帖文中形容，早前與林的15分鐘會面時間裏，他罕有地未有交代及分配工作事宜，反而與小編談及他與妻子相識的過程，並解釋指：「因為就嚟到拍拖紀念日。」

小編引述林卓廷指，他自中二被老師安排與一位女同學同坐後，「自此一往情深，一追就追咗佢5年」，惟當時他認為「唔嗲唔吊嘅自己配不上女同學」，故一直「羞於表白」。其後他在母親的支持下，將勤補拙、奮力向上，成績斐然兼成為學生會主席。林卓廷形容，當他完成歷史科A-Level考試後，「諗到升大學後可能就此分道揚鑣，後會無期」，因此鼓起勇氣「坦露情之所鍾」，邀請女同學共晉午餐，「儘管成敗難料，佢（林卓廷）都選擇咗喺去餐廳嘅途中拖住女同學嘅手，結果一箭即中鵠，兩手自此不分」。

小編續引述林卓廷在還押期間，向老婆送上的一首情詩—I Carry Your Heart With Me，藉拍拖紀念日向老婆說：「感謝你，20多年前俾我牽着你手，從此相依相伴。今日雖然我哋被高牆阻隔，但我喺重聚之日，必定會再緊牽你手，地老天荒」，並為未能陪伴在老婆身旁而致歉。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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