民陣召集人陳皓桓上周一接到警務處助理處長兼助理社團事務主任陳綺麗的信件，指民陣涉嫌違反《社團條例》，要求民陣提供成立以來的收入紀錄、解釋去年參與致聯合國聲明的聯署，敦促中港改善人權之目的及原因，行動被質疑要為取締民陣鋪路。

民陣召集人陳皓桓今（4日）回覆警方，指民陣多年來與警⽅及政府多個部⾨開會溝通，舉辦遊行與集會，對警方質疑民陣違反《社團條例》感到相當詫異：「如⺠陣為非法社團，警⽅與多個政府部⾨何以⼀直與非法社團合作？」陳更指，由於民陣不認同《社團條例》，故拒絕回應由警方擔任的社團主任提出的問題。

民陣：曾獲警方讚「⼀個⼤品牌」 梁振英形容屬「朋友」

陳皓桓的回覆信件只有四段，開首先「感謝」警方給予9天時間，讓民陣尋找15年來所有資料，指⺠陣由2002年成立⾄今，⺠陣堅守合法、和平、理性及非暴⼒的原則，每年多次向警⽅申請不反對通知書，並且與警⽅及政府多個部⾨開會溝通，舉辦遊⾏與集會：「過去多年，警⽅等政府部⾨⼀直與⺠陣合作，從未要求⺠陣申請社團註冊，亦從未警告或質疑民陣為非法組織，警⽅代表甚⾄在『公眾集會及遊⾏上訴委員會』的聆訊中讚揚⺠陣為『⼀個⼤品牌』，與警⽅在遊⾏集會⽅⾯『合作得好好』… 2013年七⼀遊⾏後，時任⾏政長官梁振英更稱⺠陣為朋友。」

陳皓桓反問警方，如⺠陣為非法社團，警⽅與多個政府部⾨何以⼀直與非法社團合作？「全國政協副主席梁振英先⽣當年何以以⾏政長官⾝份稱呼『非法社團』為朋友？」

不認同《社團條例》 拒逐⼀回應有關提問

陳皓桓指，《基本法》保障港人有結社自由，而⺠陣既不認同臨時立法會所引入的《社團條例》，更不認為我們是非法社團：「請恕⺠陣不會逐⼀回應社團註冊主任的提問。」陳皓桓更在文末敬祝警方「好⼈⼀⽣平安」。

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