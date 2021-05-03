紐約和洛杉磯等國際大都會向來是美國人追夢的起步點，吸引了不少滿懷壯志的年輕人移入建立事業，但由於生活成本急升等因素，近年很多人選擇侯斯頓和丹佛等新興城市，追求更理想的工作生活平衡。這現象亦影響到選舉形勢，令更多傳統「深紅州」逐漸傾向民主黨。

34歲的科技界從業員維亞斯（Garima Vyas）是摒棄大都會的其中一員，2013年選擇落戶德州侯斯頓。她表示曾考慮到紐約去，但擔心生活成本太高和複雜的地鐵系統，結果到了這南部城市，大讚「不論食物、人或約會，侯斯頓都能給你，還有很便宜就生活得到」。

23歲克拉默（Sydney Kramer）則選擇了科羅拉多州博爾德，從事她畢業後的大氣和海洋科研工作。她表示不想應付紐約高昂的租金，認為博爾德的環境資產和前瞻組織十分適合她從事的行業，生活成本也合理，還稱對現時鄰里興奮地談論遠足、露營、滑雪、一系列戶外活動和城區提供的便利設施印象深刻。

青年南移尋就業機會

財務策劃網站SmartAsset的調查也顯示類似的人口流動狀況，指德州是前年千禧世代人口淨增長最多的州分，有逾3.3萬人；然後依次是科州、華盛頓、亞利桑那、佛羅里達和北卡羅來納州。美聯社分析美國社區調查的資料後亦發現，德州聖安東尼奧、奧斯汀和侯斯頓20至34歲人口自2010年分別增加24%、22%和19%。鑑於美國接收移民數目近年大減，這些增幅相信大部份來自國內流動。

對於很多年輕人遷移的目的地都在南部，威斯康星大學奧克萊爾分校地理教授威克爾特（Ryan Wiechelt）表示除了氣候較暖，也因為這些地方有就業機會。地產公司Redfin首席經濟師費爾韋瑟（Daryl Fairweather）指，過往就業職位多的波士頓、紐約和矽谷等地多年來樓價急升，推高生活成本，也是年輕人流動的原因。

千禧世代傾向民主黨

費爾韋瑟又稱，「自上次樓市危機後，年輕的千禧世代都遷往勞工市場很興旺的地方……現在，我想這在大流行病期間正在改變，找科技工作的人不需要到三藩市去」，相信是指很多企業在COVID-19爆發期間改以居家工作，或進一步推動年輕人流動到新興城市。

布魯金斯學會人口統計學家弗雷（William Frey）則表示，其實仍有很多年輕人移入紐約和加州等傳統都會區，只是流失量更多，認為他們有其他地方可選擇下，很快就會離開。

據統計，千禧世代中有近六成屬自由派，只有不足兩成是保守派，反映現時的人口流動趨勢可能會改變政治版圖，令傳統支持共和黨的州分傾向民主黨。較明顯的例子有去年大選時北卡州和擁38張選舉人票的德州成為搖擺州，還有亞利桑那州逾20年來首次落入民主黨手中，足令共和黨為下屆大選擔憂。

美聯社