【本報訊】疫苗開打後，醫學界人士空群而出呼籲市民接種疫苗，疫苗顧問專家委員會更以「效益大於風險」為由，為未有第三期臨床報告的國產科興疫苗開綠燈，但不少業界人士均未有跟從特首林鄭月娥等高官接種科興，而是選擇接種復必泰疫苗。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日出席醫管局研討大會後呼籲市民接種疫苗。他3月選擇接種復必泰疫苗，當時表示自己屬較高風險染疫群組，平日需在實驗室研究病毒，間中更要到疫區、疫廈調查，故需要「副作用較多、但保護能力較佳」、「猛一啲」的疫苗。

疫苗顧問專家委員會成員之一的許樹昌有份為科興疫苗開綠燈，曾被記者問及會否接種科興疫苗，當時他回應指「私人問題唔好答，唔應該將呢啲問題政治化」，最後他聯同中大醫學院院長陳家亮等多位教授到中大醫院接種復必泰疫苗。

婦人打針後心悸送院

港大醫學院院長梁卓偉亦選擇接種復必泰疫苗，梁卓偉解釋身為港大醫學院院長，有道德責任接種中心負責的疫苗。換言之，四名政府專家顧問中，已至少有三名未有選擇接種科興疫苗。

截至昨日，政府已為市民接種共約1,529,500劑疫苗，當中約768,400人接種科興，761,100人接種復必泰，前日有六宗接種疫苗後送院個案，其中五人已出院，一名49歲女士接種第一劑復必泰後心悸及高血壓，須留院觀察。