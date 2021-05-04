沙田濾水廠替更保安遭人斬死，陳屍廠內，警方事後拘捕死者同事，控以謀殺罪。案件今於高等法院續審，被告的上司供稱，被告脾氣暴躁，會因瑣事與死者爭吵，例如被告曾投訴死者以黑色筆填寫登記簿而非使用紅色筆。控方播放死者與被告報警的電話錄音，有男聲謂：「我剁X死你為止！」

被告章美德（61歲）被控於2018日8月5日在大圍徑口路沙田濾水廠保安亭內謀殺吳崇禧（60歲）。

沙田濾水廠保安主管劉德林出庭供稱，案發當晚約6時半途經濾水廠正門，看見被告站在原地不動，白色上衣沾有血迹。被告神情平靜地向他表示：「發生咗事，唔好行埋去。」但沒透露事發地點。劉感覺到有事發生，但基於不知道詳情，決定先回辦公室簽署文件。其後警員及救護員到場，被告由始至終沒有逃走。

劉形容被告脾氣暴躁，容易發怒，偶爾會因瑣事與同事爭吵，例如曾因鎖鐵閘的方式與死者互相叫罵。案發前兩日，被告曾向劉投訴指死者沒有使用黑筆填寫登記簿，而是用紅筆。其後劉再度看見被告與死者爭吵，但劉未能聽見二人的對話內容，只看到被告的神情並不友善，遂上前勸阻二人，他們及後冷靜下來。

被告另一位同事陳興供稱，曾看見被告用刀在附近花園修剪樹枝，及後將刀放進儲物櫃。

控方播放死者及被告報警的電話錄音，有男聲大喊：「我剁X死你為止！」其後被告報警自首，聲線平靜地表示：「我殺咗人！係我用刀劈死嘅。」

【案件編號：HCCC71/19】

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