理工大學學生記者前年11月11日在旺角採訪警方清場期間，手機被警長發射的胡椒球槍擊中損毀，遂向律政司司長申索手機維修費用788元以及訟費。案件今午在小額錢債審裁處再訊，雙方將爭議警長發射胡椒球彈有否違反警隊使用槍械指引及守則的謹慎責任等事項。案件排期至11月15日開審，預計審訊3天。

申索人陳斐揚，被告人律政司司長。署理主任審裁官葉樹培指出，雙方對於該胡椒球彈由潘姓警長射出、胡椒球彈擊中申索人手機，以至手機維修費用均沒有爭議。

而雙方爭議點在於警長發射時有否違反警隊使用槍械指引及守則的謹慎責任、自願者不受損原則是否適用於本案，以及被告能否引用《公安條例》第46條「使用武力限制」為免責辯護理由。

該條例列明「任何人按照本條例條文為任何目的而使用所需的武力，即使所用的武力導致他人傷亡、或導致財產損失或損毀，在刑事或民事法律程序中均毋須負上法律責任」。

葉官又指，被告一方早前向法庭存入一份機動部隊教官供詞，提及使用胡椒球彈的安全程序，葉官要求被告人一方於6月29日補充使用原則的供詞。

律政司早前以申索瑣碎無聊、無理纏擾為由，申請剔除申索，但遭審裁官駁回申請。

【案件編號：SCTC50261/19】

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