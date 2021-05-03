【now員工索償案】

【本報訊】now新聞台工程人員李小龍稱2014年採訪佔旺其間遭警搶梯及襲擊入稟索償，案件昨續審，再有警員作供遭法官李樹旭批評。原告大狀盤問負責拘捕的警長，指警長在記事冊稱到場前李已被制服，及後卻在兩份供詞稱曾到場協助控制李，警長否認說法不一，稱只是表達不佳。李官嚴詞提醒審訊「不是在上語言學課或玩文字遊戲」，質問警長：「你是否中文學者？」

當時任職警員、現已升為警長的楊官有昨供稱，當晚到場時看到多名同袍控制在地上不停掙扎的原告李小龍。原告盤問指，事後楊錄取口供稱「協助控制地上人士」，四年後卻在另一書面供詞謂「協助同事處理控制地上人士」。楊昨澄清指，當時嘗試去控制原告但「冇位置畀我加入」，故此實際上沒這樣做。

斥用字模稜兩可：誇大也有限度

此時原告大狀讀出楊在記事冊中的版本，指他到場前同袍已經制服原告。楊回應指記事冊「字眼係咁寫」，辯稱「可能我用詞用得唔好」。李官聞言表示：「我們不是在上語言學課或玩文字遊戲。」

至於大狀指楊為原告補錄警誡供詞時，一度提及「當我（楊）控制到你（李）之後」，楊聲稱那句意指同袍制服原告後交給他控制。惟楊另澄清指，書面供詞中「本人並無參與控制李」的「控制」一詞是指親手制服。李官再斥楊玩文字遊戲，又問：「Are you a scholar in Chinese language? （你是否中文學者？）」楊則透露其中文為中五程度，成績「印象中係pass」。李官質疑楊有否認真看待庭上宣誓，又對他用字模稜兩可感吃驚，道：「Honestly, there’s a limit of how one stretches. （老實說，誇大也有個限度）」

原告大狀盤問又指，楊在不同時間對使用「控制」一詞解讀不同，問這是否代表他對法庭不誠實。楊回答道：「噢，同意。」李官表示為保公平，向楊重複提問，惟楊沒有改變答案。

李官遂給楊第三次機會作答，並釐清問題意思，楊仍答「同意」，但同時表示知道自己已宣誓遂「一直講真話」，亦明白作供不實或有法律責任，甚至會被刑事檢控。

另一警長潘景臨早前出庭供稱，看過影片及相片後仍未記起案發幾秒間的事，遭李官警告若不誠實作供終會被發現，着潘不要侮辱其智慧和令警隊蒙羞。案件6月7日結案陳詞。

案件編號：DCPI1635/19