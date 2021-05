【now員工索償案】

【本報訊】now新聞台工程人員李小龍稱2014年採訪佔旺其間遭警搶梯及襲擊入稟索償,案件昨續審,再有警員作供遭法官李樹旭批評。原告大狀盤問負責拘捕的警長,指警長在記事冊稱到場前李已被制服,及後卻在兩份供詞稱曾到場協助控制李,警長否認說法不一,稱只是表達不佳。李官嚴詞提醒審訊「不是在上語言學課或玩文字遊戲」,質問警長:「你是否中文學者?」

當時任職警員、現已升為警長的楊官有昨供稱,當晚到場時看到多名同袍控制在地上不停掙扎的原告李小龍。原告盤問指,事後楊錄取口供稱「協助控制地上人士」,四年後卻在另一書面供詞謂「協助同事處理控制地上人士」。楊昨澄清指,當時嘗試去控制原告但「冇位置畀我加入」,故此實際上沒這樣做。

斥用字模稜兩可:誇大也有限度

此時原告大狀讀出楊在記事冊中的版本,指他到場前同袍已經制服原告。楊回應指記事冊「字眼係咁寫」,辯稱「可能我用詞用得唔好」。李官聞言表示:「我們不是在上語言學課或玩文字遊戲。」

至於大狀指楊為原告補錄警誡供詞時,一度提及「當我(楊)控制到你(李)之後」,楊聲稱那句意指同袍制服原告後交給他控制。惟楊另澄清指,書面供詞中「本人並無參與控制李」的「控制」一詞是指親手制服。李官再斥楊玩文字遊戲,又問:「Are you a scholar in Chinese language? (你是否中文學者?)」楊則透露其中文為中五程度,成績「印象中係pass」。李官質疑楊有否認真看待庭上宣誓,又對他用字模稜兩可感吃驚,道:「Honestly, there’s a limit of how one stretches. (老實說,誇大也有個限度)」

原告大狀盤問又指,楊在不同時間對使用「控制」一詞解讀不同,問這是否代表他對法庭不誠實。楊回答道:「噢,同意。」李官表示為保公平,向楊重複提問,惟楊沒有改變答案。

李官遂給楊第三次機會作答,並釐清問題意思,楊仍答「同意」,但同時表示知道自己已宣誓遂「一直講真話」,亦明白作供不實或有法律責任,甚至會被刑事檢控。

另一警長潘景臨早前出庭供稱,看過影片及相片後仍未記起案發幾秒間的事,遭李官警告若不誠實作供終會被發現,着潘不要侮辱其智慧和令警隊蒙羞。案件6月7日結案陳詞。

案件編號:DCPI1635/19