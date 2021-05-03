河南一名校長發表「熟蛋返生孵小雞」論文的消息近日刷爆中國網絡，官媒直斥侮辱的是智商、傷害的是孩子。堪為對比的是，官媒刊出香港特首林鄭月娥的專訪，聲稱在「完善」選舉制度後，還要「完善」教育、傳媒、公務員等制度。香港能成為國際金融中心、會生金蛋，不正是靠原有制度的優勢嗎？如今，專制政權以「完善」為名推翻原有的制度，何異於殺雞取卵、煮熟金蛋以便吞食，但又夾硬說是為了香港重新出發，如此治港豈不是寄望於熟蛋返生？

香港能生金蛋 關鍵在自由法治

河南鄭州一間職業培訓學校的校長，上月在《寫真地理》期刊發表論文《熟雞蛋變成生雞蛋（熟蛋返生）—孵化雛雞的實現報告》，聲稱一群特別培訓的學生在她指導下，利用超心理意識能量，將熟雞蛋變成生雞蛋並孵化成雛雞，已成功誕生了40多枚。

論文曝光後，輿論譁然，連央視等官媒也發表評論，痛斥學校、期刊涉嫌虛假宣傳、沒有守住底線。但官字兩個口，官媒一邊批評校園的熟蛋返生論荒謬，另一邊又鼓吹政治上的熟蛋返生怪論。新華社旗下《瞭望》周刊刊出林鄭月娥專訪，其言論不是維護香港核心價值，不是肯定讓香港會生金蛋的制度的優勢，而是口口聲聲批判外力亂港、口口聲聲要完善香港這個制度那個制度。

香港由一個小漁村發展成國際金融中心，離不開香港人的拼搏，離不開香港完善的行政制度和法律規範，關鍵是保障自由與法治。沒有出入境自由、資金流動自由、中立高效廉潔的公務員隊伍、司法獨立、新聞自由、校園自治、學術自由，香港就不可能生金蛋。然而，在林鄭月娥口中，這些制度都成為必須「完善」的對象。說白了，就是要按照中共的要求、標準進行改造。昨日是世界新聞自由日，香港的贈興便是清算港台，鏟除網上熱播節目、利君雅不獲續約。

林鄭月娥承認香港是自由多元的社會，但刻意忽略多元社會必然有多元的利益，轉而攻擊一些海外政府和政客利用香港達到他們的目的，形容他們的行為雙重標準、虛偽、撒謊。她說，最大的謊言是關於《中英聯合聲明》，每次有關人等聲稱中方違反《中英聯合聲明》，但被問違反哪個條款時，「他們就沉默了，因為他們引用不出具體條款」。

自吹制度優勢 未催生金融中心

這才是最大的謊言！中共反駁有關其違反《中英聯合聲明》時，強調聲明是過時的歷史文件、沒有賦予英方責任和權利、美國沒有權利干涉中國內政，而不是有沒有違反聲明的具體條款。聲明列舉了中方的12條政策承諾，其中第二款列明：「除外交和國防事務屬中央人民政府管理外，香港特別行政區享有高度的自治權。」中共如今正在香港行使全面管治權，還沒有違反這個條款嗎？林鄭月娥不是擘大眼講大話嗎？

顯而易見的是，剝離了保障香港自由、法治的制度和法律，哪怕可以方便中共權貴侵吞香港的政經利益，也是殺雞取卵。中國改革開放40多年，從深圳特區到上海浦東新區、天津濱海新區，哪個不狂叫要建設國際金融中心口號？結果呢？只有個別中共官員、御用學者自以為這些城市可以取代香港的國際金融中心地位。自吹自擂的制度優勢，沒有、也不可能在國內催生國際金融中心。

尤有甚者，隨着全國人大常委會制訂香港國安法、香港選舉法出台，香港的獨立關稅區地位、國際金融中心地位正受到外國的挑戰。香港這隻會生金蛋的鵝、金融中心這隻金蛋，已經快被煮熟了，林鄭月娥還在吹噓熟蛋返生的治港怪論，中國的歇後語叫作「死鴨子嘴硬」，粵語的歇後語叫作「死雞撐飯蓋」。

李平

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