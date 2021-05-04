因參加民主派初選案被控違反《國安法》、現正還押的民主黨林卓廷繼昨日（3日）辭任民主黨副主席一職後，今日透過辦事處發新聞稿指，林在還押期間透過代表諮詢法律意見及其餘8名原告人之後，決定終止就前年元朗7.21襲擊事件，向警務處處長鄧炳強提出民事索償。林卓廷的代表、傷者，以及有關案件的法律代表將於明天召開記者會交代詳情。

林卓廷在去年1月底、7.21襲擊事件半周年當日聯同黨友兼前立法會議員尹兆堅、7.21傷者召開記招，指因警方在事件中沒有履行職責保護市民，令多名無辜市民受傷，因此入稟控告警務處處長鄧炳強，要求他承擔責任、還傷者一個公道。

然而，當晚同在現場被白衣人襲擊受傷的林卓廷卻在去年8月底被警方指涉嫌在去年7月21日在元朗西鐵站內干犯暴動罪，案件押後至本月11日再訊。

7.21至今只有8人被落案控以參與暴動及串謀有意圖傷人罪

前年7.21大批白衣人於元朗鳳攸北街及元朗西鐵站向途人無差別施襲，多名市民受傷，事發期間沒有警務人員執法，更在事發39分鐘後才到達元朗西鐵站，引起全民公憤。

截至今年初，警方在事件中累計拘捕63人，包括48名白衣人及15名受害者，但當中只有8人被落案控以參與暴動及串謀有意圖傷人罪，被告包括運輸公司東主王志榮、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛、綽號「飛天南」的吳偉南及八鄉鄉事委員會居民代表鄧英斌等。

寫信給36人信件收集點：

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座）或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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