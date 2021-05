專制使整個社會陷入被暴力和恐懼所支配的冷漠、麻痹和奴性狀態,為高牆內的手足堅持送暖,讓他們在失去自由的處境下繼續堅持,正是打破冷漠和突破奴性的一步。

讀者說沒有忘記手足們的名字,「每一天都記掛着」,並真誠希望各人被囚時切勿失去信念;讀者亦鼓勵,鐵窗雖困住各人的肉身,但大家的精神早已傳到國際,存在每個有良知港人的心坎。

每一天都記掛你們

你們的名字我沒有忘記,每一天都記掛着。想念着你們對香港的執着和堅持,沒有你們的努力和付出,實在難以喚醒每日生活在安逸、不聞不問的香港人。

我真誠希望在獄中的你們,千萬不要失去信念。你們暫時失去的是肉身上的自由,但高牆內永遠無法禁錮你們自由的思想和靈魂。

可能,我們每天都在問哪裏有公義?對這個政權,對這個社會,公義何在?我想真的好難找到令人順服的答案。惟有做自己相信的事,堅持下去。Embrace our time, be a better person.

我為你們每天在囚的日子禱告,求主耶穌讓你們內心得到平安,因為得力在乎平靜安穩。

記掛你們,

XBB上

你們的精神已傳出國際

一身傲骨

從無滿臉驕氣

卻有一身傲骨

獻給我敬佩無私的戴耀廷教授

香港是我們的

整理思緒,好好生活

你好,

歷史要記得這一天,2021年4月16日(8.18案判決),又是昏黑的一天,那結果荒謬得令人難以置信。

牆外的人每天也經歷着高低情緒波動,世事如棋的日日驚嚇。

牆內的人要堅強,要撐住,要好好生活,你們肉身和精神上所受的苦,我知道不容易捱,但艱難苦困一定會過去的,千萬要抖擻精神,安排每天的生活,看報紙、讀書、寫信、做運動等等,就是要把每一天過得充實和有規律。記着,我們不會忘記你們的。

將來的世界會變成怎麼樣,誰也不知道,但應是不樂觀。就算是身處現在,與我們在過往所認知的價值觀和自由闊度,已經是變得那麼不一樣。欷歔莫名。

讀到一篇文章,其中一段很有意思,與你分享,如下:

「我們聚斂財富,卻丟失自我價值。我們話語太多,真愛太少,謊言氾濫。我們學會如何謀生,卻不懂得生活;我們讓年華在生活中流逝,卻不曾好好生活過。」

我們真的要好好反思要過怎樣的生活。因此,整理好思緒,就算在牆內也可以好好生活。

珍重!珍重!

小草上