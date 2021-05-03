本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情或再添變數。昨日（3日）雖然本港新增2宗輸入個案，是連續3日錄得本地「零確診」，然而昨晚政府圍封尖沙嘴金巴利道美園大廈，並要大廈全棟撤離檢疫。原因是大廈出現1宗初步確診個案，患者為28歲由印度返港的主婦，雖然已完成21日的酒店檢疫，但於周日的檢測證實初步確診，並帶有N501Y的變種病毒株。

根據政府昨日公佈，美園大廈初步確診的主婦，乘坐4月4日從印度抵港的UK6395航班，該航班早前已錄得超過50宗個案，並因此一度被政府停飛。患者4月4日至25日期間，於富豪東方酒店檢疫，之後返回美園大廈住所。於4月26日曾到伊利沙伯醫院求診，在急症室的篩查呈陰性反應，至4月30日患者再接受第26日的檢測，結果呈「不確定」，之後到5月2日入院進一步檢測，初步呈陽性反應。

政府指該個案在4月25日至5月2日於社區逗留期間可能具傳染性，故將美園大廈所有樓層約40個單位沒有病徵的住戶送往檢疫中心，而出現病徵的住戶則會被送往醫院接受治療，有關住戶將要進行21日的強制檢疫。

政府又公佈，染變種病毒的東涌映灣園菲傭（第11773號個案）、杜拜來港住佐敦印裔男（第11643號個案）及其女友（第11672號個案），於4月11日曾到訪東涌東薈城，其中印裔男及其女友同日曾光顧東涌海堤灣畔食肆Curry Lounge。政府繼早前已強制檢測4月25日起曾到訪東薈城的人之後，再要求4月11日或之後到訪東薈城的人強檢，而當日去過Curry Lounge的人亦須強檢。

柴灣興華邨兩廈污水呈陽性 與42校納入強檢

政府周一晚再公佈，除了尖沙嘴美園大廈、東涌東薈城及海堤灣畔Curry Lounge外，還有2棟大廈及42所學校需要接受強制檢測。其中新增的2棟大廈為柴灣興華（二）邨豐興樓及安興樓，兩廈被指其污水樣本檢測呈陽性。至於42所學校，包括荃灣寶血會伍季明紀念學校、元朗聖公會靈愛小學、九龍啟基學校、灣仔高主教書院小學部、柴灣聖保祿天主教小學、屯門官立小學、九龍城香港培道小學及幼稚園等，因爆發上呼吸道感染而需要強制檢測。

任何在4月20日至5月3日期間曾身處相關地方超過兩小時的人士，須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在5月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。至於東涌東薈城及海堤灣畔Curry Lounge則指定於4月11日曾身處該處的人士，須於5月6日或之前接受檢測。

5月3日強制檢測公告

住宅

●柴灣興華（二）邨豐興樓

●柴灣興華（二）邨安興樓

●尖沙嘴金巴利道美園大廈

商場／食肆

●東涌東薈城（4月11日曾到訪）

●東涌海堤灣畔食肆Curry Lounge（4月11日曾到訪）

學校

●荃灣寶血會伍季明紀念學校

●元朗聖公會靈愛小學

●九龍啟基學校

●灣仔高主教書院小學部

●柴灣聖保祿天主教小學

●屯門官立小學

●天水圍伊利沙伯中學舊生會小學分校

●天水圍順德聯誼總會伍冕端小學

●元朗基督教宣道會徐澤林紀念小學

●上水東華三院馬錦燦紀念小學

●西環聖嘉勒小學及幼稚園

●觀塘聖安當小學／聖安當幼稚園

●九龍城香港培道小學及幼稚園

●屯門保良局田家炳兆康幼稚園

●黃大仙基督教恩苗東九龍幼稚園／基督教恩苗幼兒學校

●大角嘴迦南幼稚園（富榮花園）／迦南幼兒園（富榮花園）

●深水埗德貞幼稚園

●荃灣救世軍荃灣幼兒學校

●上水仁濟醫院永隆幼稚園／幼兒中心

●九龍塘迦南幼稚園（窩打老道）／迦南幼兒園（窩打老道）

●元朗鄰舍輔導會元朗幼兒園

●粉嶺九龍城浸信會嘉福幼稚園

●將軍澳天主教聖安德肋幼稚園

●葵涌聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

●沙田救世軍乙明幼兒學校

●屯門浸信會呂郭碧鳳幼稚園

●深水埗香港基督教女青年會宏恩幼稚園

●觀塘浸信會幼兒學校

●南區救世軍華富幼兒學校

●紅磡博愛醫院任永賢夫人幼稚園及幼兒中心

●觀塘路德會陳蒙恩幼稚園

●跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園

●荃灣救世軍吳國偉紀念幼稚園

●九龍塘天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心

●粉嶺香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校

●粉嶺神召會幼稚園

●紅磡國際英文幼兒園（紅磡校舍）

●沙田聖公會靈風堂幼稚園

●元朗新界婦孺福利會元朗幼兒學校

●九龍塘多實街5至7號根德園幼稚園

●九龍塘根德道9號根德園幼稚園

●觀塘平安福音堂幼稚園（牛頭角）

5.10恢復安老及殘疾院舍有限度探訪

社署宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內進行的檢測陰性結果。

訪客需自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括1.妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2.SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3.Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員 院舍員工打完針可免定期檢測

政府表示，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月14日至27日期間值勤，須於4月30日至5月13日期間，進行病毒檢測，已經疫苗接種的人士（即在檢測期限的14天前已經合共接種了兩劑疫苗的人士）毋須進行指明檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周二（4日）會於柴灣興華（二）邨為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期至5月5日。而至周日（2日），全港21間社區檢測中心和36個流動採樣站共為超過115,000名市民採樣，當中包括超過70,000名外傭。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月10日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月9日）

●堅彌地城遊樂場（至5月9日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月9日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣社區會堂（至5月9日）

●柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園（5月4日至6日）

●觀塘遊樂場（至5月9日）

●楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月9日）

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）（至5月9日）

●葵涌運動場（至5月9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（5月8日至9日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月5日）

●長洲體育館（至5月3日）

供重開場所之強檢職員及外籍家庭傭工

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月10日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月3日17:40）

11,786宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多2人出院（第11600、11740號個案），共11,447人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

97名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘93人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至5月3日14:40）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（2日）新增11宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海5宗、廣東4宗、內蒙古1宗、四川1宗；累計確診病例90,697宗，死亡病例共4,636宗。台灣則再增2宗本土確診個案，累計確診1,145宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月4日10:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.53億、死亡人數超過320萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,247萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.7萬。印度確診人數超過1,992萬，死亡人數超過21.8萬。巴西確診人數超過1,477萬，死亡人數超過40.8萬。法國確診超過570萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞等10國確診宗數均超越100萬大關。

●印度連續12日單日新症過30萬宗，累計確診逼近2,000萬宗。嚴峻疫情令醫療系統超負荷，當局周一押後實習醫生和護士考試，讓他們上前線協助抗疫。另外，首都新德里當局要求軍方協助抗疫，派兵開設並管理抗疫臨時醫院，以提供約一個有供氧設備的床位和1,000張深切治療部床位。

●菲律賓總統杜特爾特周一晚接種第一劑中國國藥疫苗。菲律賓前總統特別助理、參議員克里斯托弗·吳（Christopher Go）在facebook上傳片段，顯示衞生部長杜凱（Francisco Duque）為杜特爾特接種疫苗。現年76歲的杜特爾特說「感覺不錯」。

●英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一表示，從6月21日起，英格蘭地區的1米社交距離「很有可能」廢除，且從5月17日起，部份海外旅遊可能恢復。

●法國周一啟動第一階段解封，取消了民眾出行不得超過距離住所方圓10公里的限制，同時取消了跨區域出行禁令。民眾在非宵禁時段的出行基本恢復正常。全法宵禁令仍然繼續有效，民眾在宵禁時段出行仍要攜帶出行證明，並須有合理出行理由，否則仍將被處罰。

●歐盟藥物管理局（EMA）周一表示，已開始評估將美國輝瑞／BioNTech疫苗接種群組擴大至12至15歲青少年，預計在6月公佈決定。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,470,363 (577,492)

印度 19,925,604 (218,959)

巴⻄ 14,791,434 (408,622)

法國 5,717,153 (105,291)

⼟⽿其 4,900,121 (41,191)

俄羅斯 4,776,844 (109,341)

英國 4,437,483 (127,797)

意⼤利 4,050,708 (121,433)

⻄班牙 3,540,430 (78,293)

德國 3,438,186 (83,362)

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