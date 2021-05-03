【本報訊】港府早前預告續約或簽新約的外傭必須接種疫苗，繼菲律賓外長開腔斥做法歧視後，印尼駐港總領事館亦暗批港府事前無被諮詢，指若接種疫苗成為在港工作的必須條件，其他非本地勞工亦須接受。

強迫外傭打針引歧視爭議，印尼駐港總領事館指，相信香港每個人都有責任做好保持衞生、檢測、接種疫苗等工作抗疫。然而印尼、菲律賓及其他相關各國領事館若在措施實施前獲得諮詢會更好，因措施關乎國民權益，暗指港府事前未有諮詢。

領事館又指，一直支持港府各項防疫工作，還主動協助發放抗疫資訊，包括檢測和疫苗自願接種計劃。如果接種成為在港工作的必須條件，有關要求應同時適用於其他非居民勞工，並在僱傭合約內清楚列明。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦對措施有保留，指強制手段具爭議性，最終可能適得其反，甚至令部份市民產生誤解或誤判，影響接種率。他認為，如果建基於防疫需要，經客觀評估風險，有很多具同等風險的職業，包括院舍員工、醫護人員、檢疫酒店員工及檢測中心採樣員等，都應該強制接種疫苗；甚至在同一處理原則下，跳舞場所、酒吧和酒樓等食肆，如日後續牌，員工亦應必須接種疫苗。

何栢良強調自己鼓勵市民接種疫苗，但港人與外傭同坐一條船，防疫措施應有一致性，即使實行強制措施亦要符合比例，政府應同時為相關人士提供替代方案，如每周一次的強制檢測。

平機會稱不涉歧視

平機會主席朱敏健則為政府護航，稱若任何措施是為了保障公眾健康，即使造成差別待遇，亦不屬違反《殘疾歧視條例》。若措施針對特定種族，可能違反《種族歧視條例》，但如政府考慮實施時是針對一種職業，則不算違反相關條例。亞洲移居人士聯盟昨早到平機會投訴，認為港府針對外傭的措施涉及歧視，重申強制要求外傭接種疫苗及檢測是違反人權。