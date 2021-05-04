荃灣荃威花園R座一名48歲菲傭確診，帶有N501Y變種病毒，暫定為可能本地個案。由於患者住在荃威花園R座較長時間兼帶變種病毒，衞生署下午於記者會上宣佈，所有R座居民需要撤離，送往檢疫21天。政府晚上7時半亦發封區強制檢測公告，宣佈R座全座大廈居民須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。荃灣區議員趙恩來指，據他所知，現時應是「先檢疫、後撤離」。

有剛出外準備回家的市民以為要撤離後聞言後大驚，「唉！大鑊，上去執嘢喇！」，亦有市民馬上帶備一大袋物品離開大廈「大逃亡」。有不少居民認為，強制檢測已很足夠，沒有必要全幢大廈撤離，批評此舉相當擾民，「係多餘嘅，如果係好似淘大嗰陣咁，一睇都睇到啦！」

荃威花園管理處昨日已貼出緊急通告，指R座發現新型冠狀病毒緊密接觸者個案，故已即時加強消毒及清潔；今早亦有身穿全套保護裝備的清潔人員到R座消毒。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（4日）在疫情記者會上表示，確診的48歲外傭帶有N501Y變種病毒，或屬本地個案。訪名外傭居於荃灣荃威花園R座27樓，全幢大廈居民要撤離檢疫21日。

政府晚上7時半刊憲，將荃威花園R座封區強制檢測，料周三早上7時完成。封區內人士如在5月2日至4日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何人於4月21日至5月4日期間曾身處R座超過兩小時，即使在宣告開始生效時不在封區區域內，亦須在6日或之前接受強制檢測。

不過，荃灣區議員趙恩來指，據他所知，現時應是「先檢疫、後撤離」。由於政府宣佈於晚上7時30分起將荃威花園R座列為受限區域，所以居民必須做檢測。有民政事務署人員到場，開始搭起檢測亭。保安人員在大廈的玻璃門片外牆貼上黑色膠袋做遮蓋。警員在大廈外貼上強制檢測的公告。

居民事先將寵物送寵物店寄養

記者於下午4時半到達荃威花園，有正準備回家的市民收到消息後「大驚」，「哎呀，走硬喇走硬喇，上去執嘢喇！」有多名市民帶備一大袋日用品「逃離」大廈，亦有居民手持兩個大行李箱，回到大廈收拾行裝。有市民心灰意冷表示，「一早估到要撤離，但我唔想做訪問，我心情唔係太好。」不少人亦馬上將寵物送到寵物店寄養。

居住R座23樓、不願具名的女士指，自己從兒子口中得知消息，由於事出突然，只買了數個麵包作明天早餐。她對隔離營的環境非常擔憂，「我見報紙賣過入面啲環境好曳呀嘛！食嘢嗰啲又係」，亦擔心隔離營內可否洗衫，「唔通我要帶夠21日衫去呀？」。

斥撤離「多餘」 強制檢測已足夠

被問到認為是否有撤離檢疫的需要，她指認為強制檢測已十分足夠，「你咪最多叫你7日再檢多次囉！比較好啲囉！咁啲人唔使個個都騰騰雞雞咁，而家都唔知點搞」。她指，自己是退休人士，但兒子剛剛有新工作，擔心隔離21日會對他工作有影響，「你咁樣強制入咗去係咪真係有好處呢？」

一家六口、做運輸業的姚先生居住於35樓，笑言「自己一家六口，走唔甩㗎喇」。姚指不太擔心，「件事（疫情）都醞釀咗成年啦！」但他批評政府撤離整幢大廈是「多餘」，「你去嗰邊為咩啫，隔離呀嘛，咁我哋喺返呢度隔離咪得囉！」他指，並不擔心是渠管傳播，「當年嘅淘大就係啫，而家你一望都知會唔會啦」。被問到對工作有否影響，他坦言「話無影響就呃你啦，我有3個細路，細路仔全部返唔到學」，認為措施擾民。

「21日我無得返工㗎嘛！」

於港大工作的文小姐指，自己於上班期間得知消息，馬上通知上司，「我反而係擔心之前點，因為呢21日我無得返工㗎嘛！」她指，事出突然，自己亦來不及購買物資，「我都想知而家點呀」，笑指她的母親非常着急，「係咁問我要唔要乾糧，應該想拎曬佢屋企有嘅餅乾畀我」。

對於是否有需要撤離檢疫，文認為「暫時唔需要全幢走，但因為佢（政府）話係變種，咁如果佢話要都無辦法」。

居住9樓的顧先生帶著飼養了13年的愛狗外出，「帶佢去寵物店（寄養）呀！」他指，自己不擔心疫情，「佢叫到我（撤離）咪做囉！」但認為沒有必要全幢撤離，「佢（外傭）都係（住）高層咋嘛，都唔關低層嗰啲事」。

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