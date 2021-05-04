審計署早前發表審計報告，建議入境處加快查核懷疑假結婚的案件後，遭到入境處罕有高調反擊並「深表遺憾」，立法會政府帳目委員會昨日召開閉門會議後，決定暫時不就審計報告召開公開聆訊。立法會帳委會副主席謝偉俊今早接受港台訪問時表示，由於審計報告內的7個章節，涉及的銀碼、議題爭議性，以及對政府將來管治的前瞻性都比較平均，不如過去報告般有個別篇章較為突出，所以帳委會認為，可先透過書面查詢相關政府部門，再於下月初決定如何處理，包括是否要召開全面或局部聆訊，又或透過書面回覆。

不排除公開聆訊 部門公開鬧交非目標

謝偉俊又指，就審計處對入境處的建議，帳委會至今未排除就進行公開聆訊的可能，但指帳委會近年亦有引入新做法，就是可以邀請政府部門到立法會，進行半小時至一小時的閉門會面，並在有需要時，才再進行公開聆訊。他又認為，安排審計署和入境處公開「鬧交」，並不是該會的目標，形容該會的聆訊涉及很多公帑，必須要值得才會進行，「而唔係想擺壇戲畀人睇」。

另外，對於立法會負責「完善」選舉制度的委員會，昨日宣佈完成審議工作，會上不時發表意見的謝偉俊表示，不會就相關草案提出任何修正案，因為提出修正案的時間已經截止。對於委員會僅用約半個月即完成審議，謝偉俊指，今次修例涉及很多法案和附屬法例，他本來以為有很多修正案需要處理，但及後發現「有爭議嘅地方唔係太多，亦都唔係本地立法可以處理嘅問題」，大部份只屬技術修正，故審議過程比他想像中「順利同快」。

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