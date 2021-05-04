政府早前徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作肺炎隔離營，逾千名美孚街坊遊行反對，有人以雜物堵路。三名男女被控在公眾地方造成阻礙及襲警罪，經審訊後全被裁定罪成，還押至下月18日判刑，以待索取多份報告。其中一名被告為應屆文憑試考生，將於本周五應考最後一科；辯方為他申請保釋，好讓他完成考試。惟裁判官梁嘉琪揚言：「你頭先話俾我聽準備咗好耐吖嘛，都唔爭在一兩日啦。」最終拒絕其保釋申請，僅要求懲教署盡量安排他於還柙期間應試。另兩人申請保釋亦被拒。

三名被告陳惠欣（32歲，區議員助理）、陳曉陽（25歲，文員）及李佳俊（19歲，應屆DSE考生）被控於去年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站與其他人士聚集，導致公眾地方或交通受阻。除了陳曉陽承認堵路控罪，其餘二人均否認控罪。另外，陳曉陽及李佳俊分別否認襲擊警司陳子良及警員高恩祺。

就堵路控罪，陳惠欣及李佳俊均爭議犯案者身份。惟梁官接納警員供詞，認為他們在現場的觀察連貫，視線沒有受阻，裁定陳惠欣就是當時站在馬路上高舉右手揮動、慫恿及鼓勵他人堵路的人，而李佳俊則是將垃圾桶推出馬路的人。

就陳曉陽面對的襲警罪，辯方主要爭議便衣執勤的警司陳子良制服被告時使用了過份武力，並非正當執行職務的警務人員，令人誤會他是「暴力廢老」。

惟梁官認為，當警司大叫「警察，停手」後，被告應已知道他的警察身份；但被告卻繼續施襲，導致其帽子和眼鏡跌在地上。直至被告放棄掙扎才謂：「我認輸啦，我唔典啦，放棄啦。」如此流露了他有攻擊意向，不接納他是自衞。

至於李佳俊面對的襲警罪，辯方爭議被告襲擊的行為並非蓄意。惟梁官認為，李在警員多次警告下，仍用左手打其臉部，論力度和位置已可排除意外的可能。

DSE考生被捕時遭警員毆至頭破血流 患創傷後壓力症

代表被告男生李佳俊的大律師藍凱欣今求情提到，李被捕時遭警員毆至頭破血流，事後患上創傷後壓力症，腦海不時閃過事發時的情景，又有抑鬱及發惡夢情況，需每日服用安眠藥及鎮靜劑，性情亦與以往陽光活力的他大相逕庭。李本身是運動健將，曾為葵青區青少年足球代表隊成員，並三度勇奪學校陸運會全場總冠軍，惟患病影響了他在運動上的追求。

藍大狀又指，李需在本周五應考資訊及通訊科技科文憑試，是李準備已久的壓軸考試，冀法庭准他保釋備戰。惟梁官最終拒絕申請，僅要求懲教署盡量安排李在還柙期間應試；若懲教無法配合，則於本周四將李帶上法庭另作安排，或考慮只准被告在應試當日早上保釋外出。

而代表陳惠欣的大律師陳書婷及代表陳曉陽的大律師郭憬憲求情時，均形容二人本性善良，熱心社區事務。郭大狀更透露，陳熱衷於義工工作，服務對象包括新移民與長者等；事發當日，他為表達不希望在社區建立隔離營，用了魯莽衝動的方式表達，已感到後悔及有所反省。

兩人申請保釋候判或即日判刑，惟梁官拒絕申請。辯方庭上透露，兩人將會就定罪提出上訴。

【案件編號：KCCC1687/20】

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