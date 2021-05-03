【本報訊】警方前年11月包圍理大其間，患有過度活躍症的興趣班導師試圖離開校園，遇警截查被搜出摺刀、雷射筆等物品，早前承認管有攻擊性武器罪。辯方昨在主任裁判官嚴舜儀查問下透露，被告原本打算帶摺刀入校園煮飯，雷射筆則是興趣班道具，惟他離開時擔心遇上危急情況，故才擬用作自衞。嚴官接納辯方解釋，同意涉案物品在被告攜離校園時才變成武器，惟案發時現場混亂，被告一旦使用這些物品，會對人身傷害造成極大潛在風險，終判囚八個月。

案發前年11月19日，本案控罪僅針對被告黃錫鴻（25歲）管有摺刀及雷射筆，但嚴官關注他同時管有54粒波子、另一支不能正常操作的雷射筆及長78厘米的繩，質疑被告為何管有兩支雷射筆及為何將摺刀放在褲袋等，又認為如果波子散落一地，可阻止他人前進。

指理大混亂下使用可傷人

辯方解釋指，波子、長繩和不能正常操作的雷射筆都是被告教授雜耍及魔術時所用，惟他發現雷射筆損壞，遂在校園內拾了涉案雷射筆；被告原本打算用摺刀在理大內煮飯，但有關物品離開校園時變成自衞武器。辯方又指被告雖將摺刀放在褲袋，但刀鋒沒外露，當時他也沒手持摺刀。

辯方早前求情指，被告患有過度活躍症及讀寫障礙，成長於破碎家庭，但憑意志力克服困難，向有特殊需要的小朋友教授魔術，犯案只是受社會激烈氣氛影響所致。嚴官則指被告獲朋輩撰信求情，評價正面，足見他案發時有一定工作及社交能力，不同意患病與他犯案有直接關係。

案件編號：KCCC2795/19