民陣召集人陳皓桓與民主黨前主席胡志偉等8名泛民人士被指去年7.1分別煽惑、組織或參與未經批准集結，案件今於區域法院再提訊。被告之中，因47人初選案而正在還柙的徐子見、朱凱廸、梁國雄今主動申請撤銷保釋，而本來正還柙的胡志偉則沒有保釋申請。區域法院首席法官高勁修批准案件押後至7月6日再訊。

正在還柙的4人一同步出犯人欄時，旁聽席多人揮手，引起一陣騷動。法官開聲要求眾人肅靜謂：「尊重返法庭程序，唔該。」梁國雄一度拉下口罩向旁聽席微笑，胡則有瞇眼揮手，精神不錯。

辯方指，各被告希望保留答辯，以待與控方商討案情，並各自索取法律意見。控方指，被告之中除了胡志偉外，不反對其餘各人繼續保釋候訊。不過，正在還柙的徐子見、朱凱廸與梁國雄主動申請撤銷保釋。

本案被告依次為民陣召集人陳皓桓（24歲）、東區區議員曾健成（64歲）、徐子見（53歲）、無業胡志偉（58歲）、東區區議員陳榮泰（56歲）、無業朱凱廸（43歲）、自僱人士梁國雄（64歲），以及社民連鄧世禮（58歲）。

【案件編號：DCCC107/21】

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