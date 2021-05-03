【本報訊】政府防疫不力，變種病毒流入社區，市民人心惶惶。政府昨晚公佈，尖沙嘴美園大廈出現涉及印度來港的初步確診女患者，疑帶有變種病毒，她曾於社區逗留一周，故所有住戶須撤離隔離21日。今次是本港第六宗堵截失敗而進入社區的變種病毒個案。

昨晚8時許，大批警員和全副防疫裝備人員封鎖尖沙嘴金巴利道69號美園大廈，大廈樓下兩間商舖拉閘暫停營業。政府其後交代撤離原因，指大廈出現初步確診個案，患者為一名28歲女子，未有提及國籍，是家庭主婦，個案初步顯示涉及N501Y變種病毒株。

該個案4月4日乘搭TATA SIA Airlines（Vistara）航班UK6395從印度德里抵港後，在富豪東方酒店隔離檢疫21日，之後返回美園大廈居住。她4月26日到伊利沙伯醫院採樣，病毒檢測呈陰性。四日後，她進行抵港後第26日的檢測，結果為「不確定」，至前日獲安排入院進一步檢測，結果呈初步陽性，對病毒抗體呈陽性。翻查資料顯示，染疫女子乘搭的航班，錄得約60宗確診，上月中已觸發熔斷機制被禁飛。

地舖餐廳食客亦須強檢

衞生防護中心指，該個案4月25日至前日在社區逗留期間，可能具傳染性，變種病毒株的傳染性較高，必須將該廈所有樓層約40個單位，無病徵住戶送檢21天。昨晚10時許，衞生署小巴陸續到場準備接載居民，有居民似未知須撤離。有居民親友帶着一袋袋物資到樓下，為撤離居民送上物資。晚上11時半，陸續有居民撤離。

大廈三樓寫字樓租戶陳女士收到大廈業主通知後返公司，她並非該廈居民，稱擔心不往檢疫要負刑責，「陣間唔返俾佢check到，拉鬼咗我咪死」。

油尖旺區議員賀卓軒批評政府安排混亂，前天已知個案染疫，昨晚9時許才公佈，令居民及商戶措手不及，其中一間韓國食店老闆昨午向他投訴，收到客人查問指政府根據安心出行紀錄，得知他曾在該餐廳逗留須強檢，卻沒交代詳情，令老闆以為有職員或食客染疫，後來才知美園大廈出事。賀說接觸兩、三名住客，大都批評政府安排打亂工作及生活：「有啲話有重要事要做，𠵱家唔知點算？」他希望政府增加透明度及盡快公佈疫情，讓居民有充足準備。

此外，衞生防護中心指，正跟進早前涉及N501Y變種病毒的確診個案，分別為佐敦伯嘉士大廈29歲印度裔男子及其31歲女友人，以及東涌映灣園39歲菲傭。該三宗個案均於4月11日到訪東涌東薈城，印度裔男及其女友當日光顧東涌海堤灣畔地下食肆Curry Lounge。政府會向曾於4月11日於該兩個處所逗留的人士（包括訪客和員工）發出強檢公告。

本港昨新增兩宗確診，全屬輸入個案，本地連續三日維持零確診，另有少於五宗初步確診。