【7.28上環暴動案】

【本報訊】前年7月28日上環爆發警民衝突，其中23人被指參與暴動。案件昨第48天審訊，庭上突然豎立四個穿上示威者裝束的模特兒公仔，原來是控方安排用來反映被告被捕時的衣着及裝備，協助法官認人。惟法官陳仲衡指公仔或會提示將作供的警員證人，建議先搬離法庭。

四個公仔在陳官右側約兩、三米遠，其中一個戴上黃頭盔、護目鏡、豬嘴，穿黑衫黑褲、黑手袖及白手套，揹淺色背囊。有被告進入庭內後看見公仔，隨即與律師團隊或其他被告「咬耳仔」；有旁聽人士發現後亦向親友表示嚇一跳。

官着先搬走 免提示作供警

控方指辯方將爭議其中九名被告的身份，但暫時僅找到四個公仔，穿上控方指稱四名被告陳梓康、陳希雋、李少康和黃柏賢被捕時的衣着及裝備。控方表示證據提及另外五名被告時，會為公仔換上控方指稱五人所穿的衣服和裝備。控方又透露其中一個公仔似乎是女性模特兒公仔，惟認為重點在公仔可顯示被告的裝束及衣着。控方又指將傳召反覆觀看傳媒及警方片段的警員作供，他可指認相關被告。

陳官指既然公仔是用來協助他，為免提示將作供的警員證人，應先將公仔搬離法庭，並着控方先拍下公仔穿上九名被告被捕時衣着和裝備的照片。聆訊今續。

案件編號：DCCC871/19