23歲青年去年初在公園遇上便衣警截查，搜出背囊內有鐵鎚及行山杖等物，因而被控，早前不認罪受審，最終被裁定罪成，判監9個月。他就定罪及判刑提出上訴，其代表律師今於高等法院陳詞，指原審裁判官蘇文隆以對社會氛圍的「司法認知」為由，推斷被告意圖以涉案物品破壞公物，卻忽略了物品的其他用途。處理上訴的法官李運騰回應謂：「眾所周知示威者經常使用豬嘴防催淚煙，大家都喺新聞見到啦？」李官表明需時考慮，將案件押後至本月17日裁決。

被告黃俊迪（23歲）早前被裁定於去年1月19日在大埔大元邨大埔中央廣場管有兩個鐵鎚、一支行山杖及一把多用途摺刀，管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪名成立。

上訴方今指出，案發地點位於大埔區，當時區內並無任何示威活動，沒有足夠證據證明被告使用涉案物品的唯一意圖屬傷人。處理上訴的法官李運騰回應指，被告當時除了攜帶兩個鐵鎚外，還有防毒面具等物品，「唔通我真係信佢走去修理電單車咩？」

官：眾所周知示威者經常使用豬嘴防催淚煙

上訴方指出，原審蘇官以對社會氛圍的「司法認知」為由，推斷被告意圖以涉案物品破壞公物，卻忽略了物品的其他用途。李官則指，蘇官沒有將登山杖及萬用刀納入其裁決考量，正正是考慮到兩者可有其他用途。

上訴方再次強調，被告當時並非身處示威現場，而涉案物品亦非違禁品，任何人均可攜帶在身。況且蘇官裁決時使用司法認知，辯方沒有機會就此作出陳詞。

李官就「司法認知」回應謂：「一星期有7日，一年有365日，法庭係咪需要通知辯方星期二之後係星期三？」辯方答謂：「不用，因此是眾所周知的事實。」李官聞言回應道：「咁眾所周知示威者經常使用豬嘴防催淚煙，大家都喺新聞見到啦？」

律政司回應指，其實被告自辯時已對其不利的證供作出解釋，只是不獲蘇官接納。

李官表示需時考慮上訴申請，將於5月17日作出裁決。李官批准被告繼續以原有條件保釋，但須交出旅遊證件。李官強調，被告就定罪上訴的勝算不強；若其定罪上訴被駁回，被告很大機會須即時監禁。

【案件編號：HCMA308/20】

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