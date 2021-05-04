14歲自閉智障男童梁子駿2016年從葵涌寄宿私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，庭上多名證人均指男童有行為問題。本報獲得死者生前的成績表及獎狀，可見他的各項表現均不俗，老師稱讚他理解及書寫能力甚佳，甚至曾於書法比賽中獲獎；而從他生前的相片，亦見他可愛的臉上不時掛着純真的笑容。

子駿的母親早前供稱，兒子於2歲時曾高燒入院，3歲時被評估有自閉傾向，至6歲確診自閉症，同時被診斷有「多項弱能」。由於兒子年紀漸長，無法照顧，遂於兒子13歲時將他送入院舍居住，但自言「唔捨得」。

醫生報告顯示，子駿有中度智障，事發時心智猶如五至七歲的孩童，溝通、社交能力有限，並有若干行為問題，包括拍打頭部等自殘動作、在不適當地方小便等。

不過，子駿進入院舍前，表現其實很好。根據2010/2011年度的成績評核報告，可見子駿在禮貌、溝通、表達意願、與人分享、收拾、個人清潔方面及依指示學習方面表現良好；而在留心上課、投入學習、自行完成功課、排隊守秩序、遵守課室規則、愛護公物、保持衣着整潔及進食時保持清潔，表現亦令人滿意。

老師總評時稱子駿的理解及書寫能力甚佳，整體學習表現亦有進步。雖然學期初有較多行為問題，但隨著運用正面提示、鼓勵多以語言表達需要等策略後，他的行為問題漸見改善，隨之而來在專注力及與同學相處上均有進步。老師坦言子駿「值得讚賞」。

另外，子駿曾獲不少獎項，包括於2011年聯校運動會中獲得擲網球冠軍、以及書法日最佳作品獎，又於2012年香港自閉特色人士繪畫比賽中獲得嘉許狀，並於2014年參與sportACT獎勵計劃獲得銅獎，以及同年在衞生署舉辦的填色及創意比賽獲得小學組亞軍。

庭上證供顯示的，卻是他人口中子駿的另一面。他生前曾就讀葵涌香港四邑商工總會陳南昌紀念學校，駐校護士陳美儀出庭作供稱子駿「唔係幾聽指示」。而根據陳所撰寫的學生在校情緒紀錄，子駿在校會突然情緒亢奮、破壞事物、扯爛其他人的眼鏡、向其他同學丟書包、吐口水、玩弄大小便等。

惟陳同意，她只曾目擊吐口水及丟飯盒，其他報告內容皆是引述同事的觀察。至於破壞物件的說法，則是同事從院舍員工口中獲悉。

至於作供時曾自言「意外冇人想」、「我問心無愧」的康橋之家院長兼前主管劉潔心則稱，子駿有很多行為問題，包括徒手拆爛天花、揸爛眼鏡、將大便放在院友床上甚至藏在櫃內，並稱曾向死者母親報告。惟母親庭上聞言激動反駁：「從來冇講過！」

子駿母親早前作供透露，自兒子入住院舍後，她逢星期五會接他回家，其間多次發現兒子周身傷，在手、腳、頸、臉、額頭等位置出現。2015年6月，她接獲院舍通知兒子發燒入院，隨即趕往醫院，發現兒子手腕受傷，兒子解釋因「唔肯瞓覺」，「俾鍾姑娘打，鍾姑娘搵隻鞋打」。

同月，梁母再到院舍接兒子到醫院檢查牙齒，目擊鍾姑娘狀似緊張地替兒子「捽手」，她上前察看，鍾即謂「子駿自己整到」。她當時心想「咁緊張，我都未知」，後來發現兒子手指骨紅腫。

梁母其後更發現兒子在寒冷的冬天僅穿兩件單薄衣服，一度質問職員，對方稱「唔肯着」，她聞言反問難道不可將衣服帶回學校麻煩老師幫忙，對方沒回應。

及至2016年6月，梁母發現兒子面有傷，「好心痛，化膿咁」，即帶兒子到急症室求診，其後又到診所洗傷口。後來院友告訴她：「鬼咩，俾人搽啲嘢去塊面，拖鞋又收埋，佢（死者）咪扭計囉。」梁母說，院友所指的「搽啲嘢」是糞便，搽的人是院舍司機李錦全。

梁母坦承不敢向職員查問兒子傷勢。其中鍾姑娘曾揚言，若兒子再「亂咁畫」便會打他手板，她當下聽到「好嬲」，但因不敢得失職員，擔心會打兒子打得更多；她又不敢報警，「報警去邊度住呢」，為此她曾向社工要求轉校、轉院舍，但對方稱「唔知有冇位」。她憶述至此，不禁謂：「只可惜，最終冇呢個機會……」

梁母透露，最後一次接兒子回家是事發前約兩星期，兒子多番表示不想回院舍，「嗰度冇玩具，唔開心」。她自責謂：「我都係幾冇用嘅媽咪，話唔返，22號早上湊咗佢返去。」子駿翌日墮樓身亡。

【案件編號：CCDI474/16】

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