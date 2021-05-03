【本報訊】本港約15小時內發生兩宗警員拔槍事件，翻查資料今年1月至今已發生至少八宗拔槍事件，令人質疑警方是否濫用槍械。民權觀察發言人沈偉男認為，開槍屬致命武力，「掹支槍出嚟，下一步有機會開槍」，質疑警員有否必要在人多地方拔槍。

對藍地拔槍事件，沈認為當時警員受到襲擊及私家車撞向警員，性命受到威脅，拔槍自衞合理。惟沈偉男看過上水警員拔槍的片段後，質疑警方在途人眾多的公園使用槍械的必要性，「警員究竟面對咩威脅，以致要掹支槍出嚟」，他認為：「如果純粹在一個公園裏面，捉一個人，而嗰個人手持的武器並非好嚴重的武器，咁變咗似乎令到多啲人質疑，有冇需要喺咁情況下掹槍，會唔會用其他處理方法更好？」

前警官：警方應交代釋疑

有不願具名的前警官指，警隊槍械訓練上，並不主張警員拔槍警示，不合理使用槍械或需負刑責，嚴重者可被革職及坐監。他稱留意到最近似乎多了警員拔槍事件，但關鍵是否有必要，及警方有否快速站出來解釋，以釋公眾憂慮。

根據《警察通例》及警隊守則，警員在三種情況下使用槍械。一，保護任何人，包括自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害；二，有理由相信有人犯了嚴重暴力罪行需加以拘捕，或拘捕任何企圖拒捕的疑犯；三，為平息騷擾或暴亂。