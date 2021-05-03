中國第七次人口普查的結果兩度推遲公佈，英國《金融時報》報道，原因是中國人口將出現1960年代初以來首次下降。國家統計局則發聲明回應，僅表示「人口繼續保持增長」。另有國內傳媒稱，人口普查結果將於5月中公佈。

中國人口下跌的趨勢，已經是不容否認的事實。公安部數據顯示，截至去年底，全年新生嬰兒共有1,003.5萬（男孩52.7%，女孩47.3%），而2019年新生嬰兒是1,179萬，一年間減少175.5萬人。這還是開放了生育二孩政策的結果。事實上，2016年實行二胎政策後，新生嬰兒數量並沒像人口專家最初估計那樣回升，而是逐年下降。也就是說，人口減少已不可逆轉。

人口絕非一個簡單的統計學問題，而是深深影響政治、經濟、社會、民生、教育等領域。中共早在建政初期就深知人口問題的重要性，50年代中，時任北京大學校長的人口學家馬寅初，提出要實行計劃生育、逐步控制人口增長的建議，卻遭到毛澤東批評，後來馬寅初在反右運動被打倒及受到迫害，毛則提出截然相反的人口政策——人多好辦事。

結果，很多中國人真的為黨為國生育，人口呈爆炸性增長，到鄧小平時代，人口政策有了一百八十度轉變，因為人口過剩被指是導致國貧人窮的元凶，反過來要實行極嚴厲的計劃生育——一孩政策。結果，這個政策人為地扭曲生育率及男女比例，以致幾十年後終於出現人口結構畸形、人口急速老化等惡果。

未富先老加劇經濟壓力

中國經濟增長的其中一個主要動力是大量勞動力，即享受「人口紅利」，但早在九年前的2012年，中國新增勞動力已開始減少，總勞動人口每年減少300萬，經濟增長也從保七變保六。未來的情況只會更嚴重，有專家估計十四五規劃期間（2021至2025年），中國勞動力會減少3,500萬人，這就是近年中國工廠企業請人難、人工貴的根本原因，其直接結果就是生產成本急漲，進而危及中國的世界工廠地位。

人口減少，除了令勞動力供應緊張，更會危及內需，甚至會令樓價暴瀉。疫情之下，外國對中國貨物需求大減，外貿疲弱之下，工廠定單大減，令中國失去主要的經濟增長動力，加上中美貿易戰，美國對中國貨徵收懲罰性關稅，習近平及其經濟大臣劉鶴遂提出以內循環作為應對手段，催谷國人消費去彌補外需不足的影響。兩年下來，內需還是徘徊不前，根本不可能取代外需而成為經濟增長主要動力，若人口減少加劇，內需不足更甚。這種情況只會持續惡化，經濟前景又怎可能令人樂觀？

更甚者，一胎政策之下，很多年輕夫婦都是獨生子女，他們的下一代也極可能是獨生子女（年輕夫婦的生育意欲極低）。換言之，很多小孩長大後要一個人供養六個老人（父母、祖父母及外祖父母）。若老人家都是億萬富豪，當然毋須擔心養老問題，但中國社會未富先老，如今60歲以上老人人口已超過2.5億，十年後就是三億甚至更多，佔總人口的比例將超過兩成。這就意味着未來年輕人要背負沉重的供養家中老人壓力，這種人口結構必定對個人經濟及政府財政造成沉重壓力，進而影響整個社會投資能力，經濟增長也就失去另一個主要動力。近年中共政權合法性來自經濟增長，這是中共內政外交等政策的基礎。一旦經濟停滯，甚至像日本那樣跌落低增長陷阱，形成失去的十年，中共政權能不陷入危機嗎？

人口減少還可對中共造成另一致命管治危機，就是樓價會暴跌。北京近年最小心處埋的就是樓價，即使政府債台高築也不敢輕易推出物業稅或空置稅，去年恒大債務危機，廣東省及深圳市政府出手拯救。可是，人口減少、住宅需求減少，樓市還可不爆煲？

面對這場已經迫在眉睫的危機，習近平似乎仍然很淡定，五年前開放生育第二胎後再沒新動作去鼓勵生育。若今次人口統計證明人口仍有增長，領導人更不會推出對策，則人口減少速度只會加劇，管治危機必定更快來到，到他們意識到問題的嚴重性時，可能已回天乏術！

潘小濤

資深傳媒人