政府4月29日落實「疫苗氣泡」，須打針才能去酒吧、唱K等，惟接種和預約數字未見明顯上升。5月3日數據顯示，僅2,500人打中國科興COVID-19滅活疫苗第2針，連跌3日再創新低，連同第1針計亦僅9,500人。反觀打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗有28,000人打，仍多過科興近2倍。

科興首針急升75% 至逾月最多

COVID-19疫苗接種計劃至5月3日已踏入第67日，共接種約1,529,500劑。當中約971,900人打第1劑，包括約445,800人打科興，約526,100人打復必泰。約557,600人已打第2劑，包括約322,600人打科興，約235,000人打復必泰。

單計5月3日，約37,600人打針，其中約9,500人打科興，甩底率約6%，約28,000人打復必泰，約3%甩底。科興方面，打第1劑人數突飆升75%至約7,000人，是3月27日以來最多，但第2針人數卻連跌3日至約2,500人，再創新低。至於復必泰，約12,700打第1劑，稍為回升，約15,300打第2劑，略為下跌。

至於網上預約，約21,600預約打針，其中約4,300人預約打科興，約17,300人預約打復必泰，均稍為回升。

6針後不適送院 4心悸或胸痛

而5月2日單日多6人針後不適送院，分別為1男5女，年齡介乎32至54歲，全部都打復必泰，打第1針和第2針的人各佔一半，均情況穩定，其中1人留醫。其中3名42至54歲女子針後均心悸和高血壓，另1名44歲男子針後胸口痛及高血壓。其餘2名30多歲女子，針後暈眩或呼吸急促。

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