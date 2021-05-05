中資化驗商華大基因連番甩漏，導致4名感染變種COVID-19患者全部由檢疫酒店走入社區，隨時觸發新一輪傳播。《蘋果》獲悉，昨日（4日）新確診、居荃灣荃威花園的菲傭（第11791號個案），3月31日至4月24日於灣仔帝盛酒店強制檢疫期間，第12及19日採集的樣本，其中一個由華大負責採樣或化驗；換言之，不排除華大採樣或化驗時有差池，無法揪出這患者，導致她流入社區後才被發現，險釀新一波爆發。

本港累計4名完成酒店檢疫後走入社區的變異病毒株感染者，其酒店檢疫時的採樣或化驗，均與華大基因有關。其中3人分別為：由杜拜來港、在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫、住佐敦伯嘉士大廈的印裔男（第11643號個案）；由菲律賓來港、在西營盤華美達酒店檢疫、住港島半山豪宅Kennedy Terrace的菲傭（第11730號個案）；以及由印度來港、在富豪東方酒店檢疫、住尖沙嘴美園大廈的印裔孕婦（第11789號個案）。

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