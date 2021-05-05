立法會今日（5日）三讀通過《內地婚姻家庭案件判決（相互承認及強制執行）條例草案》，香港將承認內地離婚證，內地亦承認或強制執行香港的婚姻或家庭案件判決。律政司司長鄭若驊稱，新機制下，若有香港兒童被父母其中一方不當地遷移或扣留在內地，另一方可按香港法院相關命令尋求內地法院協助。

港府2017年與內地最高人民法院簽署相互認可和執行婚姻家庭民事案件判決安排，去年12月向立法會提出《條例草案》。鄭若驊今日在立法會就《條例草案》恢復二讀辯論時稱，跨境婚姻日趨普及，社會有實際需要就中港之間婚姻家庭案件判決，建立相互承認和強制執行機制。《條例草案》實施後，婚姻或家庭判決當事人從一地法院獲判決，可通過新機制司法補救措施，減少再向另一地法院重新提出訴訟的需要，節省當事人時間和費用。

生效日待協調公佈

至於《條例草案》的生效日，要由港府與最高人民法院協調公佈，當局會舉辦研討會等宣傳活動，加強兩地法律界和公眾認識新設立的相互承認和執行機制。而《條例草案》最終在不記名表決下三讀通過。

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