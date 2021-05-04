【本報訊】47名民主派人士今年1月被指因為參加去年民主派初選，涉嫌違反國安法被捕，昨日多名獲保釋人士到警署報到，他們均獲續保，7月5日須再向警方報到。涂謹申獲續保後表示，現時除了他自己外，很多香港人的處境亦很困難，又稱沒有想過再選立法會。

梁晃維辭任區議員

民主黨前立法會議員涂謹申獲准續保中區警署時，被問到會否參選來屆立會選舉時，涂苦笑數聲後，說：「你仲諗參選啲嘢啊？我諗個答案好簡單啦，你擔保，咁其實係咩都冇得諗㗎喇！」他又指，現時除了他自己外，很多香港人的處境亦很困難，「我啲好朋友喺關押之中，更加困難啦，咁我諗全香港人都咁困難㗎啦！」

前民主動力司庫、人權律師關尚義（John Clancey）在家人陪同下到將軍澳警署報到，他離開警署時向傳媒表示，這段時間會「繼續做嘢，唔使太擔心」，同時勉勵港人繼續爭取「真正嘅民主」，他又關注香港新聞工作者被「攻擊」情況，希望當權者勿為新聞自由界線訂得「過緊」，形容新聞自由是香港「好寶貴嘅價值觀」，鼓勵新聞從業員繼續保護新聞自由。

同樣獲續保的民主黨鄺俊宇指，律師團體叮囑他不能回應太多，但感激公眾關心，「呢個時候的確好艱難」，必須如常工作及發聲。他又指一直有探望還柙的朋友，「佢哋反而鼓勵返我，希望我哋喺外面要撐住，咁我哋會加油，希望大家會繼續努力，各人都平安。」李芝融、「被辭職」的仁安醫院護士訓練學校前校長袁偉傑、劉凱文、李國麟及安德里等同獲續保。

此外，同樣因初選被起訴違反國安法、現正還柙的中西區區議員梁晃維，已向民政事務總署提出辭任區議員，民政署回覆查詢時證實，已接獲梁晃維的辭職通知。