牆內手足們你們安好嗎？還有約一個月，我們又回到兩年前的起點。翻閱舊新聞，原來留下抗爭或移民避秦，亦有一番熱議，不過歷史告訴大家，200萬人拒絕沉淪，保衞一些我們珍而重之的價值。現在牆外的世界看似變天，但我們沒有走遠，不願告別，咬緊牙關支撐下去，等待片刻缺席的你們，等待有天向你們說聲「歡迎歸隊」。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

世界因您們改變

您好，手足！

一切安好嗎？我是一位四十多歲的單親媽媽，身邊只得一個初中生的女兒。由反國民教育、雨傘以至反送中，從來只站在抗爭者的一邊！從香港出世後，曾目睹過去的港英逐漸地退化為現時的赤港，心裏非常憤慨、痛心和不知所措！作為一個「失落」了香港的香港人，或是「失落」了家的家長，我為香港落淚難過，為她的前景擔憂惋惜，更為一群追求民主自由、擁抱香港的核心價值，保衞我城的法治精神而奮鬥抗爭的香港人難過，尤其是青年一代的抗爭者以及將自己全部押下的種種東西。那些青年人實在是一班品格高尚、正直善良、能辨是非、文武雙全、轉數高創意又無限的巴打絲打！雖然您們不太改變了港共現實，畢竟世界因您們所做的而作出了正確的改變！

當您們被判刑入獄，我們心如刀割。對於有良知的人來說您們何曾犯過法，該當何罪？律政署是仆街路人皆知！

我們深信公義將降臨您們每一位身上，為您們所付出的犧牲的失去的統統平反起來！為此，請暫時不要灰心！當然累了便停下，悶了便笑下，痛了便hea下，甚麼也不是便是甚麼都不是。我知道自己不明白也想像不到在囚手足現時所經歷的苦況，但是我不願忘掉和放棄您們！大家同在這片土地上一起生存的，所以大家可以咬緊牙關撐下去！當然間中撐唔到，咪遲啲又再撐過，只要一息尚存，人是這樣行下去！

最後，希望您們無私的奉獻，香港同香港人是可以行下去！

QQ敬上

盼望煲底相見一日

香港人 手足 巴打 絲巴

我好掛住你哋。

大家身處同一地域，但當我望着天空，心裏頭好痛，有一種莫名其妙嘅思念，淚水控制唔到流出，嗰下心情好鬱悶。

每當想起你哋每一個為香港付出，行動、時間、文宣、心意、淚水、生命安全、個人榮辱、前途、金錢……我就完全失控大喊；每當你哋被屈無理被捕，當我得知都入心扉，嗰種無力感真係無法形容。即刻可以做啲乜、點樣幫到你哋、點樣可以令你哋如常生活咁，所以一聽見要旁聽師即刻走去，各種各樣嘅捐物資捐錢，我只能做到呢啲，真係微不足道。

相對你哋所受嗰種精神折磨、肉體嘅疲累、心靈嘅反覆扭曲、被出賣、被背叛、被責罵，我哋喺外邊嘅香港人，又算得係乜嘢吖。真心盼望煲底相見嘅一日，衷心感激你哋每一位為香港付出過。

最後希望大家喺獄中掙扎堅持，鍛煉身體、學習新事物、讀書學習，等待黎明，好好保護自己。真香港人可以在晴朗的一天出發。

各位手足感恩感恩